Efter fyra år – nu stryper väst Rysslands oljeintäkter

Rysslands så kallade skuggflotta är ett löst nätverk av äldre oljetankers som används för att kringgå internationella sanktioner.

På så sätt har Vladimir Putin kunnat fylla på krigskassan trots omvärldens försök att stoppa handeln.

Men kanske börjar något hända nu. Västländerna och Ukraina har intensifierat insatserna mot skuggflottan – och åtgärderna börjar få tydlig effekt.

Har vuxit sedan invasionen

Enligt tidskriften The Economist finns det mycket som tyder på att transporterna blir dyrare, långsammare och mer riskfyllda, samtidigt som Rysslands oljeintäkter pressas nedåt.

Skuggflottan, som ursprungligen utvecklades av Iran under 2010-talet, har vuxit kraftigt sedan Rysslands invasion av Ukraina.

I dag omfattar den hundratals fartyg som ofta drivs via brevlådeföretag, byter namn och flagg samt manipulerar sina positionsdata.

Under lång tid har dessa fartyg gjort det möjligt för sanktionerade stater att fortsätta exportera olja, främst till Kina och Indien.