Trots sanktioner har Ryssland kunnat handla med olja även efter invasionen av Ukraina. Men nu ser något ut att ha hänt.
Efter fyra år – nu stryper väst Rysslands oljeintäkter
Rysslands så kallade skuggflotta är ett löst nätverk av äldre oljetankers som används för att kringgå internationella sanktioner.
På så sätt har Vladimir Putin kunnat fylla på krigskassan trots omvärldens försök att stoppa handeln.
Men kanske börjar något hända nu. Västländerna och Ukraina har intensifierat insatserna mot skuggflottan – och åtgärderna börjar få tydlig effekt.
Har vuxit sedan invasionen
Enligt tidskriften The Economist finns det mycket som tyder på att transporterna blir dyrare, långsammare och mer riskfyllda, samtidigt som Rysslands oljeintäkter pressas nedåt.
Skuggflottan, som ursprungligen utvecklades av Iran under 2010-talet, har vuxit kraftigt sedan Rysslands invasion av Ukraina.
I dag omfattar den hundratals fartyg som ofta drivs via brevlådeföretag, byter namn och flagg samt manipulerar sina positionsdata.
Under lång tid har dessa fartyg gjort det möjligt för sanktionerade stater att fortsätta exportera olja, främst till Kina och Indien.
Tar tuffare tag
Nu har väst skärpt strategin genom att i större utsträckning rikta sanktioner direkt mot fartygen. Under 2025 svartlistades flera hundra tankers, betydligt fler än året innan.
Konsekvensen är att en stor del av flottan förlorat tillgång till försäkringar, certifiering och finansiella tjänster.
Samtidigt har flaggstater som tidigare tolererat verksamheten börjat avregistrera misstänkta fartyg, vilket tvingat många att segla utan giltig flagg och därmed bli rättsligt sårbara.
Mer olja ute till havs
Nya EU-regler stoppar även import av raffinerade produkter som framställts av rysk olja, vilket slår mot kringvägar via tredje land.
Resultatet är att allt större volymer rysk och iransk olja nu ligger osålda till havs, vilket Dagens PS tidigare har skrivit om.
Ukraina bidrar genom mer offensiva militära åtgärder. Sedan slutet av förra året har flera tankers attackerats med sjöminor och drönare, även långt från ukrainskt territorium.
Billigare olja
Detta har höjt krigsriskpremierna för sjöfart i bland annat Svarta havet och drivit upp fraktkostnaderna.
Effekten märks på oljepriset. Betydligt färre är intresserade av den ryska Uraloljan jämfört med Brent, vilket minskar Kremls inkomster.
Samtidigt försöker Ryssland ta större kontroll över flottan genom att registrera fler fartyg nationellt. Det gör transporterna mer politiskt skyddade men också dyrare och svårare att försäkra.
