IT-blunder ger inblick i Rysslands hemliga oljehandel

Ett enklare tekniskt misstag har bidragit till att avslöja ett omfattande nätverk som misstänks ha smugglat rysk olja till ett värde av minst 90 miljarder dollar.

Uppgifterna framkommer i en granskning från Financial Times, som spårat ett stort antal bolag till samma privata e-postserver.

Totalt rör det sig om 48 bolag som på ytan framstår som fristående, registrerade på olika adresser och i olika länder, skriver Dagens PS.

Rosneft har en central roll

Trots detta delar de teknisk infrastruktur, vilket enligt granskningen tyder på samordnad verksamhet.

Genom att koppla hundratals domännamn till tullhandlingar i Ryssland och Indien har tidningen kunnat kartlägga hur bolagen agerat gemensamt i handeln med rysk råolja.

En central aktör i sammanhanget är den statskontrollerade energijätten Rosneft. En betydande del av bolagets sjöburna export under slutet av 2024 ska ha gått via de identifierade företagen.

Upplägget misstänks ha gjort det möjligt att dölja oljans ursprung och därmed kringgå västvärldens sanktioner mot Rysslands energisektor.