En e-postserver kopplade till ett stort antal bolag har hittats av Financial Times. Det visar hur Ryssland lyckas undgå sanktionena mot oljehandeln.
IT-blunder ger inblick i Rysslands hemliga oljehandel
Ett enklare tekniskt misstag har bidragit till att avslöja ett omfattande nätverk som misstänks ha smugglat rysk olja till ett värde av minst 90 miljarder dollar.
Uppgifterna framkommer i en granskning från Financial Times, som spårat ett stort antal bolag till samma privata e-postserver.
Totalt rör det sig om 48 bolag som på ytan framstår som fristående, registrerade på olika adresser och i olika länder, skriver Dagens PS.
Rosneft har en central roll
Trots detta delar de teknisk infrastruktur, vilket enligt granskningen tyder på samordnad verksamhet.
Genom att koppla hundratals domännamn till tullhandlingar i Ryssland och Indien har tidningen kunnat kartlägga hur bolagen agerat gemensamt i handeln med rysk råolja.
En central aktör i sammanhanget är den statskontrollerade energijätten Rosneft. En betydande del av bolagets sjöburna export under slutet av 2024 ska ha gått via de identifierade företagen.
Upplägget misstänks ha gjort det möjligt att dölja oljans ursprung och därmed kringgå västvärldens sanktioner mot Rysslands energisektor.
Har infört sanktioner
Efter att USA i oktober 2025 införde sanktioner mot Rosneft och Lukoil har nya aktörer snabbt vuxit fram.
Ett av de mest framträdande namnen är Redwood Global Supply, som på kort tid blivit en ledande exportör av rysk sjöburen råolja.
Flera av bolagen i nätverket är registrerade i Förenade arabemiraten och har en genomsnittlig livslängd på omkring sex månader, vilket försvårar myndigheternas möjligheter att ingripa.
Granskningen visar också att över 440 domäner kan kopplas till samma server, något som indikerar gemensamma administrativa funktioner bakom fasaden av separata bolag.
Skuggflottan används
Nätverket har även kopplingar till handlare med band till energibolaget Coral Energy, numera 2Rivers, samt till azeriska affärsmän med påstådda relationer till Rosnefts ledning.
Handeln uppges dessutom ofta använda tankfartyg ur den så kallade skuggflottan, där ägarstrukturer och operatörer byts ut frekvent för att minska insynen.
Enligt EU-tjänstemän kan de nya uppgifterna bana väg för ytterligare sanktioner.
