Realtid: ”9 av 10 har tappat tron på USA”

Enligt Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid, är siffrorna i den senaste uppföljningen glasklara.

Redan i början av den nuvarande amerikanska administrationens mandatperiod noterades en sviktande tillit, men utvecklingen har accelererat kraftigt efter händelser som Grönlandskrisen.

”Fritt fall är ett bra sätt att beskriva det. Över 90 procent av våra läsare har sett ett kraftigt försämrat förtroende bara det senaste året. Det tyder på att världskartan håller på att ritas om i hur vi ser på våra allierade på andra sidan Atlanten”, säger Lundkvist.

Strategisk omviktning i leveranskedjor

Trots det sviktande förtroendet förblir USA världens största marknad, och etablerade kundnätverk överges inte i första taget. Däremot sker en tydlig förändring i hur svenska företag ser på sina långsiktiga beroenden.

Lundkvist lyfter fram att företag nu i högre grad ser över sina leveranskedjor och sin ”digitala suveränitet”. Frågan om hur hållbart det är att vara digitalt beroende av USA har blivit central, vilket driver på sökandet efter europeiska alternativ.

Rädsla för nya intressesfärer

En stor del av oron hos läsarna handlar om den globala maktförskjutningen. Det finns en reell fruktan för att Europa ska lämnas i sticket och därmed hamna i oönskade intressesfärer, särskilt med tanke på Rysslands aggressiva utrikespolitik.

ANNONS

”Man är orolig för att vi ska hamna i fel intressesfärer och få fördjupade problem med Ryssland när vi inte längre har den naturliga militära uppbackningen från USA”, förklarar Lundkvist.

Frågan är om relationen går att läka. Undersökningen visar på en splittrad bild inför framtiden. Medan vissa hoppas att det kommande mellanårsvalet eller nästa presidentval ska normalisera läget, menar många att skadan redan är permanent.

”Många tror att vi aldrig kommer tillbaka till ett normalläge. De processer som satts igång i Europa, som ökad suveränitet och satsningar på egna militärer, kommer att rulla på oavsett vad som händer i Vita huset”, avslutar Edvard Lundkvist.