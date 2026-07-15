Buffett: "Svårt att hitta värden när alla föredrar att spela"

”Det är svårt att hitta värden när alla föredrar att spela”, säger Berkshire Hathaways ordförande i en intervju med CNBC:s Becky Quick.

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Uttalandet är en fortsättning på den kritik 95-åriga Warren Buffett framförde tidigare i år. I maj liknade Buffett aktiemarknaden vid ”en kyrka med ett kasino intill”, och pekade särskilt ut den kraftiga ökningen av handeln med optioner med en dags löptid som renodlat spelande, enligt CNBC.

Marknaden bara ökar i värde

Marknaden har under året stigit till nya rekordnivåer trots en rad orosmoln, däribland den energichock som följt av det pågående kriget med Iran.

Kritiker menar att spekulationen är särskilt påtaglig i aktier kopplade till utbyggnaden av artificiell intelligens, där optioner och hävstångsprodukter i form av ETF:er spär på rörelserna. Småsparare har i stor skala sökt sig till bolag som minneschiptillverkaren Micron och den nyligen börsnoterade rymdkoncernen SpaceX.

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Buffett, känd för sin strikta hållning till värdeinvestering, beskriver de verkligt meningsfulla investeringstillfällena som få och långt mellan,och betonar att tålamod och disciplin är avgörande.

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”Det finns perioder när möjligheterna kastas på en så snabbt att det är otroligt”, säger han.

”Och sedan finns det andra perioder när man har väldigt, väldigt tur om man hittar en enda sak på ett par år. Och det borde alltid vara det senare som gäller.”

Han tillägger att marknadens incitament pekar åt fel håll: eftersom människor gärna spelar finns det mer pengar i att odla spelare än investerare.