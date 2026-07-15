Warren Buffett riktar skarp kritik mot en aktiemarknad som han menar drivs allt mer av spekulativ handel snarare än långsiktigt investerande.
Buffett: "Svårt att hitta värden när alla föredrar att spela"
”Det är svårt att hitta värden när alla föredrar att spela”, säger Berkshire Hathaways ordförande i en intervju med CNBC:s Becky Quick.
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Uttalandet är en fortsättning på den kritik 95-åriga Warren Buffett framförde tidigare i år. I maj liknade Buffett aktiemarknaden vid ”en kyrka med ett kasino intill”, och pekade särskilt ut den kraftiga ökningen av handeln med optioner med en dags löptid som renodlat spelande, enligt CNBC.
Marknaden bara ökar i värde
Marknaden har under året stigit till nya rekordnivåer trots en rad orosmoln, däribland den energichock som följt av det pågående kriget med Iran.
Kritiker menar att spekulationen är särskilt påtaglig i aktier kopplade till utbyggnaden av artificiell intelligens, där optioner och hävstångsprodukter i form av ETF:er spär på rörelserna. Småsparare har i stor skala sökt sig till bolag som minneschiptillverkaren Micron och den nyligen börsnoterade rymdkoncernen SpaceX.
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Buffett, känd för sin strikta hållning till värdeinvestering, beskriver de verkligt meningsfulla investeringstillfällena som få och långt mellan,och betonar att tålamod och disciplin är avgörande.
”Det finns perioder när möjligheterna kastas på en så snabbt att det är otroligt”, säger han.
”Och sedan finns det andra perioder när man har väldigt, väldigt tur om man hittar en enda sak på ett par år. Och det borde alltid vara det senare som gäller.”
Han tillägger att marknadens incitament pekar åt fel håll: eftersom människor gärna spelar finns det mer pengar i att odla spelare än investerare.
Legendarisk affärsman
Buffett har byggt Berkshire Hathaway till ett av världens största konglomerat med en filosofi som bygger på att köpa undervärderade bolag och behålla dem under lång tid.
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Under de senaste åren har han gradvis förberett ett skifte, både i bolaget och kring sin förmögenhet.
Så sent som i förra veckan bröt han med en annan mångårig tradition. Nu utesluts Bill & Melinda Gates Foundation för första gången på 20 år ur hans årliga donation av Berkshire-aktier.
I stället skänks aktier för närmare 6 miljarder dollar, motsvarande omkring 60 miljarder kronor, till fyra familjeanknutna stiftelser. Reuters kopplar beslutet till avslöjandena om Bill Gates kontakter med den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein, ett motiv som Buffett själv inte nämner.