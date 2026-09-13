Unika börsfenomenet bakom miljardärernas lyft

Aldrig tidigare har det funnits så många dollarmiljardärer i världen.

Enligt förmögenhetsanalysföretaget Altratas årliga rapport Billionaire Census 2026 ökade antalet med 8,2 procent under 2025, till 3 795 personer. Det är den kraftigaste ökningen på fem år, och under det senaste decenniet har gruppen vuxit med nästan 60 procent.

Läs även: Fler blir miljardärer – tack vare börsen. Realtid

Ännu snabbare växte förmögenheterna. Miljardärernas samlade tillgångar steg med 12,8 procent till rekordnivån 15,1 biljoner dollar, motsvarande nästan en fjärdedel av det samlade börsvärdet i S&P 500. Det var tredje året i rad med accelererande tillväxt.

Alla tillgångsslag på plus

AI-boomen pekas ut som den viktigaste drivkraften bakom lyftet. Men 2025 var också ett ovanligt gynnsamt år i ett bredare perspektiv.

Missa inte: AI-boomen flyttar ut i rymden: Här växer en ny investeringsmarknad. E55

För första gången sedan pandemin gav samtliga stora tillgångsslag som Altrata följer positiv avkastning. Aktier ledde med tvåsiffriga uppgångar, samtidigt som räntesänkningar från världens stora centralbanker gav stöd åt räntemarknaden.

ANNONS

Det skedde dessutom mitt i turbulensen kring president Donald Trumps handelskrig, noterar CNBC.

AI-bolagen drog ifrån

Altrata har granskat de 150 börsnoterade bolag som bidrar mest till miljardärernas förmögenheter, bland dem Oracle, Alphabet och Meta.

Läs även: Tudelad lyxmarknad: AI-miljarderna driver rekordköp i toppen. Realtid

De som gjort betydande AI-investeringar, enligt Focus Money minst 30 miljoner dollar under de senaste fem åren, ökade sitt börsvärde 23 procent snabbare än övriga under 2024 och 2025.

Eftersom miljardärernas förmögenheter till stor del ligger i aktier har grundare och storägare i de ledande techbolagen gynnats kraftigt.

Maya Imberg, analyschef på Altrata, påpekar att koncentrationen till tech och AI ökar exponeringen mot marknadsrisk. Samtidigt betonar hon att koncentration i sig inte behöver vara ett tecken på en bubbla, rapporterar Storyboard18.

Toppen drar ifrån

ANNONS

Rikedomen koncentreras allt mer. Världens 29 så kallade supermiljardärer, med förmögenheter över 50 miljarder dollar vardera, kontrollerar 27,2 procent av miljardärernas samlade förmögenhet. År 2017 var andelen 7,2 procent.