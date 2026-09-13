AI var den överlägset största katalysatorn, men 2025 bjöd även på ett unikt marknadsfenomen. För första gången på flera år gick samtliga stora tillgångsslag på plussidan samtidigt. Det gav medvind för investerare över hela världen, och skapade den starkaste förmögenhetsökningen på fem år.
Unika börsfenomenet bakom miljardärernas lyft
Aldrig tidigare har det funnits så många dollarmiljardärer i världen.
Enligt förmögenhetsanalysföretaget Altratas årliga rapport Billionaire Census 2026 ökade antalet med 8,2 procent under 2025, till 3 795 personer. Det är den kraftigaste ökningen på fem år, och under det senaste decenniet har gruppen vuxit med nästan 60 procent.
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Ännu snabbare växte förmögenheterna. Miljardärernas samlade tillgångar steg med 12,8 procent till rekordnivån 15,1 biljoner dollar, motsvarande nästan en fjärdedel av det samlade börsvärdet i S&P 500. Det var tredje året i rad med accelererande tillväxt.
Alla tillgångsslag på plus
AI-boomen pekas ut som den viktigaste drivkraften bakom lyftet. Men 2025 var också ett ovanligt gynnsamt år i ett bredare perspektiv.
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För första gången sedan pandemin gav samtliga stora tillgångsslag som Altrata följer positiv avkastning. Aktier ledde med tvåsiffriga uppgångar, samtidigt som räntesänkningar från världens stora centralbanker gav stöd åt räntemarknaden.
Det skedde dessutom mitt i turbulensen kring president Donald Trumps handelskrig, noterar CNBC.
AI-bolagen drog ifrån
Altrata har granskat de 150 börsnoterade bolag som bidrar mest till miljardärernas förmögenheter, bland dem Oracle, Alphabet och Meta.
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De som gjort betydande AI-investeringar, enligt Focus Money minst 30 miljoner dollar under de senaste fem åren, ökade sitt börsvärde 23 procent snabbare än övriga under 2024 och 2025.
Eftersom miljardärernas förmögenheter till stor del ligger i aktier har grundare och storägare i de ledande techbolagen gynnats kraftigt.
Maya Imberg, analyschef på Altrata, påpekar att koncentrationen till tech och AI ökar exponeringen mot marknadsrisk. Samtidigt betonar hon att koncentration i sig inte behöver vara ett tecken på en bubbla, rapporterar Storyboard18.
Toppen drar ifrån
Rikedomen koncentreras allt mer. Världens 29 så kallade supermiljardärer, med förmögenheter över 50 miljarder dollar vardera, kontrollerar 27,2 procent av miljardärernas samlade förmögenhet. År 2017 var andelen 7,2 procent.
”Förmögenheten koncentreras snabbare i den absoluta toppen”, säger Paul Sutton, försäljningschef på Altrata, i en kommentar.
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I mitten av 2026 blev Elon Musk tillfälligt världens första biljonär, efter börsnoteringen av SpaceX.
Geografiskt är Nordamerika fortsatt epicentrum med 1 337 miljardärer, en ökning med 11,6 procent och den snabbaste av alla regioner. Europa har 1 081 miljardärer efter en ökning med 7,9 procent, och Asien 881 efter en ökning med 6,5 procent.
Något lugn väntar knappast. Altrata räknar med att kraftiga svängningar i AI-exponerade techaktier, och därmed i enskilda miljardärers förmögenheter, kommer att prägla marknaderna även de kommande åren.