Skatteverket tar in AI för att granska svenskarnas oegentligheter

Man räknar med att arbetet med den nya tjänsten ska komma igång redan under första halvåret 2026. Det väntas leda till bättre arbetsmiljö och högre kvalitet i utredningarna.

”Utredare måste idag hantera stora mängder information, hinna med förhör, hantera beslag och analysera bevisning. Med Brotti kan vi frigöra tid och få stöd för djupare analyser till exempel av komplexa bankkontotransaktioner”, säger Elena Wallin, chef för brottsutredningsenheten, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Nu tar Skatteverket nästa steg i arbetet mot ekonomisk brottslighet genom att utveckla Brotti, ett AI-koncept. Det gäller såväl automatisering av tidskrävande arbetsuppgifter som att bygga ett ekosystem av AI-tjänster som utvecklas tillsammans med Skatteverkets brottsutredare för att stödja hela processen.

”Det är viktigt att komma ihåg att AI ska stödja brottsutredningsprocessen, inte ersätta brottsutredarna. Det är fortfarande människor som ansvarar för att resultatet blir korrekt”, säger Wallin.

Mindre administration

”Med Brotti kan våra brottsutredare fokusera mer på rollen som förhörsledare och mindre på det administrativa runtomkring”, menar Elena Wallin.

Skatteverket skriver att Brotti är en del av utvecklingstemat Kraftsamling AI, som syftar till att stärka myndighetens förmåga att använda AI på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.