Lägre löner än väntat i den offentliga sektorn är en konsekvens av Frankrikes nya budgetförslag. Det växande underskottet har blivit ett allt större problem i landet.
Frankrike tvingas skära i statliga löner – räntekostnaderna skenar
Frankrikes regering presenterar ett åtstramningspaket på omkring 43 miljarder euro i nästa års budget.
Syftet är att minska landets växande budgetunderskott och återvinna marknadens förtroende efter en period med stigande upplåningskostnader.
Regeringen, under premiärminister Sébastien Lecornu, räknar med att underskottet ska minska till fem procent av BNP under 2027.
Ligger långt över gränsen
I år väntas underskottet uppgå till 5,4 procent av BNP. Det skulle innebära att Frankrike för fjärde året i rad ligger klart över EU:s gräns på 3 procent, skriver Financial Times.
För att nå målet föreslås besparingar inom den offentliga sektorn, begränsade ökningar av pensioner och löner för offentliganställda samt skattehöjningar.
Statliga och lokala besparingar väntas stå för omkring 14 miljarder euro av åtgärderna, exklusive försvarsutgifterna.
En central del av planen är att bromsa ökningen av pensionsutgifterna. Automatiska pensionshöjningar kopplade till inflationen föreslås pausas för pensionärer med pensioner över 1 260 euro i månaden.
Regeringen vill även avskaffa ett skatteavdrag på 10 procent för så kallade yrkesrelaterade kostnader som i dag omfattar pensionärer.
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Dyrare för staten att låna pengar
Åtgärderna väntas minska ökningen av pensionsutgifterna med omkring 5,5 miljarder euro. De totala pensionskostnaderna kommer samtidigt fortsatt att öka, bland annat till följd av en åldrande befolkning.
Frankrikes räntekostnader är en växande belastning på statsbudgeten. De väntas uppgå till 62,6 miljarder euro i år och stiga till 91,2 miljarder euro nästa år.
Därmed blir ränteutgifterna större än statens utgifter för både utbildning och försvar.
Marknaden har redan reagerat på den försämrade statsfinansiella situationen. Den franska tioårsräntan steg på torsdagen till som högst 4,96 procent, den högsta nivån sedan 2002, innan den föll tillbaka.
Skillnaden mot den tyska tioårsräntan ligger omkring 1,3 procentenheter, vilket är den största nivån sedan eurokrisen.
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Svårt att få igenom budgetar
Det politiska läget gör samtidigt budgetprocessen osäker. Frankrike har haft svårt att få igenom statsbudgetar sedan 2024, då parlamentet präglats av en splittrad mandatfördelning.
Två tidigare premiärministrar har tvingats lämna sina poster efter konflikter kring budgetförslagen.
Budgeten blir Emmanuel Macrons sista före presidentvalet i april.
Regeringen måste därför få stöd från oppositionen för att kunna genomföra åtstramningarna och samtidigt undvika ytterligare politisk turbulens.
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