Frankrike tvingas skära i statliga löner – räntekostnaderna skenar

Frankrikes regering presenterar ett åtstramningspaket på omkring 43 miljarder euro i nästa års budget.

Syftet är att minska landets växande budgetunderskott och återvinna marknadens förtroende efter en period med stigande upplåningskostnader.

Regeringen, under premiärminister Sébastien Lecornu, räknar med att underskottet ska minska till fem procent av BNP under 2027.

Ligger långt över gränsen

I år väntas underskottet uppgå till 5,4 procent av BNP. Det skulle innebära att Frankrike för fjärde året i rad ligger klart över EU:s gräns på 3 procent, skriver Financial Times.

För att nå målet föreslås besparingar inom den offentliga sektorn, begränsade ökningar av pensioner och löner för offentliganställda samt skattehöjningar.

Statliga och lokala besparingar väntas stå för omkring 14 miljarder euro av åtgärderna, exklusive försvarsutgifterna.

En central del av planen är att bromsa ökningen av pensionsutgifterna. Automatiska pensionshöjningar kopplade till inflationen föreslås pausas för pensionärer med pensioner över 1 260 euro i månaden.

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Regeringen vill även avskaffa ett skatteavdrag på 10 procent för så kallade yrkesrelaterade kostnader som i dag omfattar pensionärer.

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