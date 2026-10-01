Ryssland får inga bud – krigsbudgeten skrämmer köparna

Finansdepartementet i Moskva ställde ut federala lån, så kallade OFZ, med förfall 2030. Men enligt departementet kom det inte in några bud till acceptabla priser, rapporterar Moscow Times.

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Bakslaget kommer efter ett par veckor där staten lyckats bättre. Förra veckan sålde departementet obligationer för 150 miljarder rubel, motsvarande 1,8 miljarder dollar, fördelat på två emissioner. Veckan innan tog staten in 139,6 miljarder rubel.

Totalt lånade Ryssland upp 1 264 miljarder rubel, cirka 15,3 miljarder dollar, under tredje kvartalet.

Underskottet har fördubblats

Det som oroar marknaden är budgeten. Regeringen räknar nu med ett underskott på 7,3 biljoner rubel i år, cirka 88 miljarder dollar. Den ursprungliga prognosen låg på 3,6 biljoner, vilket innebär att underskottet i praktiken har fördubblats.

För att täcka hålet vill staten låna ytterligare 1 biljon rubel i år. Nästa år ska obligationer för 7,7 biljoner rubel, drygt 93 miljarder dollar, säljas.

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Samtidigt fortsätter militärutgifterna att öka. Enligt Moscow Times ska de stiga med ungefär en tredjedel nästa år, till 17,1 biljoner rubel. Försvar och säkerhet står därmed för över 40 procent av hela den federala budgeten.

Analytiker på Raiffeisenbank pekar på att obligationsmarknaden blivit besviken på ”betydande förändringar i regeringens budgetplaner”.

Det syns i siffrorna. Moskvabörsens index för OFZ-obligationer ligger på omkring 111,2 punkter, nära bottennivåerna från i somras. Räntan på långa statspapper närmar sig 17 procent. Det sker samtidigt som ekonomin växer med mindre än en procent per år och styrräntan ligger på 14 procent.