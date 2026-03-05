Arlanda matar Köpenhamn – bygger Nordens nya flygnav

SAS samlar trafiken i Köpenhamn

Den kraftiga ökningen är ingen slump. SAS fortsätter att koncentrera mer av sin interkontinentala trafik till Köpenhamn. När fler långlinjer baseras där växer också behovet av matartrafik från resten av Norden.

Strategin är enkel. Ett större långlinjenät gör flygplatsen mer attraktiv för transferresenärer. Och fler transferresenärer gör i sin tur fler långlinjer lönsamma.

Resultatet blir ett självförstärkande system där hubben blir starkare för varje ny linje.

Rekordmånad med geopolitisk oro

Totalt ökade passagerartrafiken i Köpenhamn med 11 procent i februari. Sportlovstrafik och vinterresor till Spanien, Thailand och Alperna bidrog till ökningen.

Men månaden avslutades också i en mer turbulent ton. Oroligheterna i Mellanöstern ledde till att 47 flygningar ställdes in under fyra dagar. Omkring 12 000 resenärer påverkades.

Regionen står för ungefär tre procent av flygplatsens trafik. Men eftersom många av dessa passagerare är transferresenärer som ska vidare till Asien kan störningar snabbt sprida sig genom hela nätverket.

Det är just nackdelen med ett navsystem. När allt passerar genom samma punkt märks varje störning tydligare.

När fler långlinjer baseras i Köpenhamn växer också matartrafiken från Norden. Foto: Johan Nilsson/TT

Kampen om Nordens flygtrafik

Copenhagen Airport positionerar sig allt tydligare som Nordens primära gateway mot interkontinentala destinationer. Ambitionen är att bli förstahandsvalet för resenärer från Sverige, Norge och Baltikum som ska vidare till Nordamerika, Asien eller Mellanöstern.

I jämförelse har Stockholm Arlanda en annan profil. Flygplatsen har stark lokaltrafik – så kallad origin-and-destination – men betydligt mindre transfer.

Oslo Gardermoen har en liknande struktur med stark hemmamarknad men färre interkontinentala linjer.

Det gör att allt fler resenärer från både Sverige och Norge i praktiken passerar Köpenhamn på vägen ut i världen.

Kort sagt: den som vill bygga en global hubb i Norden har just nu ett postnummer i Danmark. Och Arlanda levererar i allt större utsträckning passagerarna.

