Flygbränslet stiger – men biljettpriserna står still

De senaste månaderna har priserna på jetbränsle rört sig uppåt, drivet av geopolitisk oro och ett mer svårnavigerat energiläge. För flygbolagen är det här inget sidospår. Enligt International Air Transport Association står bränslet ofta för upp till 30 procent av de totala kostnaderna.

Det borde, i teorin, slå direkt på biljettpriserna. Men så ser det inte ut.

Fördröjd verklighet i cockpit

Det som händer nu är i praktiken en fördröjd effekt, skriver Ticket i ett pressmeddelande. Många flygbolag köper sitt bränsle långt i förväg genom så kallad hedging. Lågprisaktörer som Ryanair har länge varit skickliga på att säkra priser månader, ibland år, i förväg.

Det gör att dagens kostnadsökningar ännu inte syns i kundernas bokningar.

Samma logik gäller för charterbolag. Aktörer som TUI säljer paketresor långt innan avgång. Priset sätts när resan läggs ut – inte när planet lyfter. Resultatet blir att marknaden just nu lever på gamla kalkyler.

Och de kalkylerna är fortfarande relativt generösa.

ANNONS

