Flygbränslet blir dyrare. Ändå märks det knappt i plånboken för resenärerna. Det är en paradox som just nu präglar flygmarknaden – och som säger en hel del om hur branschen faktiskt fungerar.
Flygbränslet stiger – men biljettpriserna står still
De senaste månaderna har priserna på jetbränsle rört sig uppåt, drivet av geopolitisk oro och ett mer svårnavigerat energiläge. För flygbolagen är det här inget sidospår. Enligt International Air Transport Association står bränslet ofta för upp till 30 procent av de totala kostnaderna.
Det borde, i teorin, slå direkt på biljettpriserna. Men så ser det inte ut.
Fördröjd verklighet i cockpit
Det som händer nu är i praktiken en fördröjd effekt, skriver Ticket i ett pressmeddelande. Många flygbolag köper sitt bränsle långt i förväg genom så kallad hedging. Lågprisaktörer som Ryanair har länge varit skickliga på att säkra priser månader, ibland år, i förväg.
Det gör att dagens kostnadsökningar ännu inte syns i kundernas bokningar.
Samma logik gäller för charterbolag. Aktörer som TUI säljer paketresor långt innan avgång. Priset sätts när resan läggs ut – inte när planet lyfter. Resultatet blir att marknaden just nu lever på gamla kalkyler.
Och de kalkylerna är fortfarande relativt generösa.
Efterfrågan håller emot
En annan faktor är efterfrågan. Resandet i Europa fortsätter att vara starkt, särskilt mot klassiska sommardestinationer. European Travel Commission pekar på att Medelhavsområdet fortfarande lockar stort, trots ett mer osäkert ekonomiskt läge.
När planen fylls finns det mindre incitament att snabbt justera priserna uppåt. Beläggning slår kortsiktig marginal.
Det är därför det fortfarande går att hitta relativt billiga resor till destinationer som Grekland, Turkiet och Kroatien inför försommaren.
Små signaler om förändring
Men under ytan rör det på sig.
Flera bolag har redan börjat justera. Lufthansa har infört eller utökat bränsletillägg på vissa biljetter. Det är ofta första steget innan bredare prishöjningar.
Samtidigt minskar kapaciteten på vissa rutter. Data från Cirium visar att flygbolag drar ned på mindre lönsamma linjer när kostnadstrycket ökar.
Det är ett mer diskret sätt att höja priserna. Färre avgångar betyder mindre konkurrens – och därmed högre snittpriser över tid.
Dyrare att flyga, längre att flyga
Till detta kommer ett annat problem: längre flygvägar. Konflikter och stängda luftrum gör att många rutter i Europa och Mellanöstern måste läggas om. Enligt Eurocontrol innebär det både längre flygtider och högre bränsleförbrukning.
Det är en kostnad som inte syns på biljetten – men som definitivt syns i flygbolagens resultaträkningar.
Ett fönster som inte varar
Så varför är resorna fortfarande relativt billiga?
För att marknaden ännu inte hunnit ikapp verkligheten.
Flygbolagen sitter på gamla bränsleavtal, redan sålda resor och en efterfrågan som fortfarande bär. Men den kombinationen är tillfällig. När nya avtal skrivs, kapaciteten justeras och tilläggen blir standard snarare än undantag, förändras spelplanen snabbt.
För den som bokar en resa i dag är läget fortfarande förvånansvärt gynnsamt.
Frågan är hur länge det håller.
