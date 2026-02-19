SAS siffror är fina – men hemliga än så länge. Det meddelande den planerade majoritetsägaren Air France-KLM under torsdagen när koncernen rapporterade ett rekordresultat.
Nya SAS-ägaren: Vi är mycket nöjda med lönsamheten
Flygkoncernen Air France-KLM meddelande i somras att man planerar att ta över som majoritetsägare i SAS.
Nu meddelar den nya huvudägaren att man är ”mycket nöjd” med den ekonomiska utvecklingen i SAS inför övertagandet av majoriteten i bolaget.
Det framkom i samband med koncernens resultatpresentation i Paris på torsdagen.
Fick frågor om SAS
Air France-KLM meddelade förra året att de avser att öka sitt ägande från 19,9 procent till 60,5 procent i SAS, rapporterade Reuters.
Affären väntar fortfarande på godkännande från EU:s konkurrensmyndigheter, men målet är att slutföra transaktionen före årets slut.
Under presentationen fick koncernledningen frågor om hur SAS har utvecklats sedan sommaren, då två finansiella investerare lämnade ägarbilden tidigare än planerat.
Positiva siffror
Finansdirektören Steven Zaat uppgav att förbättrad lönsamhet var en avgörande faktor bakom beslutet att tidigarelägga processen mot ett övertagande, skriver norska Dagens Næringsliv.
Några konkreta siffror ville han dock inte lämna, men signalerade tydlig tillfredsställelse med den ekonomiska nivån.
”Jag kan säga så mycket som att jag är väldigt nöjd med nivåerna”, sa Zaat, enligt DN.
SAS har varit sparsamt med finansiell information sedan bolaget avnoterades 2024.
Har satt upp mål
I samband med kapitalanskaffningen 2023 satte ledningen upp ett mål om att nå ett resultat före skatt på mellan fem och sex miljarder svenska kronor under 2026.
De senaste publicerade siffrorna, för räkenskapsåret 2024, visade ett resultat före skatt på 1,7 miljarder kronor.
Utfallet för perioden november 2024 till oktober 2025 är ännu inte offentliggjort, och någon fullständig årsredovisning väntas inte publiceras öppet i år.
Starkt resultat för koncernen
Samtidigt redovisade Air France-KLM sitt starkaste resultat någonsin, med en rörelsevinst på två miljarder euro för 2025.
Den starka efterfrågan, särskilt från premiumresenärer, bidrog till att aktien steg kraftigt på Paris-börsen.
Trots det goda resultatet är skuldsättningen fortfarande hög efter pandemin, och koncernen planerar därför inga utdelningar till aktieägarna efter 2025.
Ska integrera Eurobonus
Detta skiljer sig från konkurrenter som Lufthansa och IAG, ägare till British Airways, som återupptog utdelningar under 2024.
En annan öppen fråga gäller framtiden för SAS lojalitetsprogram Eurobonus och hur det ska integreras med koncernens program Flying Blue.
Ledningen uppger att diskussioner pågår, men att inga beslut är fattade inför den planerade integrationen.