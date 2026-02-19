Nya SAS-ägaren: Vi är mycket nöjda med lönsamheten

Flygkoncernen Air France-KLM meddelande i somras att man planerar att ta över som majoritetsägare i SAS.

Nu meddelar den nya huvudägaren att man är ”mycket nöjd” med den ekonomiska utvecklingen i SAS inför övertagandet av majoriteten i bolaget.

Det framkom i samband med koncernens resultatpresentation i Paris på torsdagen.

Fick frågor om SAS

Air France-KLM meddelade förra året att de avser att öka sitt ägande från 19,9 procent till 60,5 procent i SAS, rapporterade Reuters.

Affären väntar fortfarande på godkännande från EU:s konkurrensmyndigheter, men målet är att slutföra transaktionen före årets slut.

Under presentationen fick koncernledningen frågor om hur SAS har utvecklats sedan sommaren, då två finansiella investerare lämnade ägarbilden tidigare än planerat.