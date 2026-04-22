Säkerhetsbråk skakar Lufthansa – pilotorganisation slår larm

Strejkerna som slog mot trafiken

Bakgrunden är en intensiv konfliktperiod inom Lufthansa-gruppen. Mellan den 8 och 17 april präglades verksamheten av strejker från flera personalgrupper.

Konsekvenserna blev tydliga:

• Över 2 700 inställda flyg

• Cirka 300 000 passagerare påverkades

• Endast omkring 60 procent av långlinjerna flög

Sedan den 20 april råder ett tillfälligt lugn. Men det är mer vapenvila än fred.

Lufthansa står inför en av sina mest komplexa arbetsmarknadskonflikter på senare år. Foto: Matthias Schrader /AP/TT

CityLine och kostnadspressen

En central konfliktpunkt är nedläggningen av dotterbolaget Lufthansa CityLine.

Facket ser ett direkt hot mot över tusen jobb och befintliga kollektivavtal. Lufthansa pekar i stället på stigande bränslepriser och ett pressat omvärldsläge. Bolaget har samtidigt flaggat för ytterligare neddragningar i trafiken.

Det är i den här miljön som säkerhetsfrågan nu lyfts upp. Tajmingen är knappast en slump.

När varumärket blir slagfält

För Lufthansa är det här mer än ännu en konflikt. Bolaget har länge lutat sig mot ett rykte om kvalitet och säkerhet. När en tung europeisk pilotorganisation öppet ifrågasätter hur säkerhetsarbetet hanteras, flyttas fokus från interna processer till förtroende.

Och i flygbranschen är förtroende hårdvaluta.

Det betyder inte att säkerheten plötsligt är sämre i praktiken. Men signalvärdet räcker långt. Myndigheter, partners och resenärer lyssnar när ord som “säkerhetsrisk” börjar cirkulera.

Nedläggningen av CityLine har blivit en av konfliktens mest infekterade frågor. (Foto: Martin Meissner/AP/TT)

En konflikt med högre insatser

Det här är skiftet som förändrar spelplanen. Från löner och villkor till något mer existentiellt för branschen.

Båda sidor driver sina linjer hårt. Men när säkerhetsargumenten kommer upp på bordet är det inte längre bara en intern fråga. Det är en fråga för hela flygindustrin. Och den brukar inte gilla överraskningar.

