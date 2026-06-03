Skeppsmagnat beredd att betala avgift för Hormuzsundet

”Även om vi skulle behöva betala en avgift vore det för mig mycket bättre än att ha sundet stängt”, sa Marinakis vid sjöfartskonferensen TradeWinds i Aten på tisdagen, enligt Financial Times.

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Miljardären, som äger en flotta på 185 fartyg och ett trettiotal tankers genom Capital Maritime Group, menar att en avgift på 100 000 till 200 000 dollar per fartyg är att föredra framför allt besvär som konflikten i regionen redan orsakat.

Marinakis äger även fotbollsklubbarna Nottingham Forest och Olympiakos.

Andra vill inte betala

Uttalandet skiljer ut honom från stora delar av branschen. Bolag som Chevron och japanska Mitsui OSK Lines har sagt att de inte tänker betala för passage, med argumentet att fri genomfart bör upprätthållas och att en stängning sätter en farlig prejudikat för andra trånga sund.

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Hormuzsundet har i praktiken varit stängt sedan Irans revolutionsgarde började beskjuta fartyg som vedergällning för de amerikansk-israeliska attackerna mot Iran.

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Tehran har tidigare aviserat avgifter på upp till två miljoner dollar per fartyg och inrättat en särskild myndighet för att hantera passagerna, en myndighet som dock satts under amerikanska sanktioner,.