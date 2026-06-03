Den grekiske skeppsmagnaten Evangelos Marinakis säger sig vara beredd att betala avgifter för att passera Hormuzsundet, om det skulle hålla den omstridda farleden öppen för sjöfart.
Skeppsmagnat beredd att betala avgift för Hormuzsundet
”Även om vi skulle behöva betala en avgift vore det för mig mycket bättre än att ha sundet stängt”, sa Marinakis vid sjöfartskonferensen TradeWinds i Aten på tisdagen, enligt Financial Times.
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Miljardären, som äger en flotta på 185 fartyg och ett trettiotal tankers genom Capital Maritime Group, menar att en avgift på 100 000 till 200 000 dollar per fartyg är att föredra framför allt besvär som konflikten i regionen redan orsakat.
Marinakis äger även fotbollsklubbarna Nottingham Forest och Olympiakos.
Andra vill inte betala
Uttalandet skiljer ut honom från stora delar av branschen. Bolag som Chevron och japanska Mitsui OSK Lines har sagt att de inte tänker betala för passage, med argumentet att fri genomfart bör upprätthållas och att en stängning sätter en farlig prejudikat för andra trånga sund.
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Hormuzsundet har i praktiken varit stängt sedan Irans revolutionsgarde började beskjuta fartyg som vedergällning för de amerikansk-israeliska attackerna mot Iran.
Tehran har tidigare aviserat avgifter på upp till två miljoner dollar per fartyg och inrättat en särskild myndighet för att hantera passagerna, en myndighet som dock satts under amerikanska sanktioner,.
Fredsavtal nära enligt Trump
Samtidigt hävdar den amerikanska presidenten Donald Trump att ett fredsavtal med Iran är nära, vilket skulle återöppna sundet.
I en telefonintervju med ABC News sa Trump att han tror att en överenskommelse om att förlänga eldupphöret och öppna Hormuzsundet kan vara klar ”under den kommande veckan”.
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Han beskrev ett fredsavtal som potentiellt ”ännu bättre än en militär seger”, men tillade att han ännu inte gått med på avtalet eftersom han vill driva igenom ytterligare punkter.
Iran sätter emot
Från iranskt håll kommer mer motstridiga besked. Enligt Irans utrikesdepartement handlar det i ett första skede om ett samförståndsavtal, med bredare samtal inom 30 till 60 dagar.
Irans nyhetsbyrå Fars har samtidigt avfärdat Trumps påstående om att sundet ska återöppnas som ”ofullständigt och inkonsekvent med verkligheten”.
Hormuzsundet står för omkring en femtedel av de globala oljetransporterna, vilket gör farleden central för världsekonomin.