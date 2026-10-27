Lulas seger sätter jordartsmetallerna i Trumps sikte

Luiz Inácio Lula da Silva, som fyller 81 år i dag, besegrade högersenatorn Flávio Bolsonaro i söndagens andra valomgång med drygt 51 procent av rösterna. Segern var en vändning: i första omgången den 4 oktober låg Lula efter med 45,16 procent mot Bolsonaros 47,03 procent, enligt CNN.

Missa inte: USA och Kina slåss om metallerna – då kliver Brasilien in. Realtid

Den nya mandatperioden inleds den 5 januari 2027. Därmed förlängs också en industripolitik som går ut på att mer av förädlingen av landets mineraler ska ske inom Brasiliens gränser, skriver Mining.com.

”Det här landet kommer inte att acceptera att vara någons bakgård”, sade Lula i sitt segertal, en tydlig markering mot USA:s president Donald Trump, vars administration har höjt tullarna på brasilianska varor.

Världens näst största reserver

Brasilien har enligt den amerikanska geologiska myndigheten USGS världens näst största reserver av sällsynta jordartsmetaller, cirka 21 miljoner ton. Bara Kina har mer. Metallerna används i elbilar, vindkraftverk och försvarsteknik.

Läs även: Efter socialistens seger – börsen i Brasilien handelsstoppad. Dagens PS

Intresset från utlandet har exploderat. Enligt Brasiliens gruvmyndighet stod utländskt ägda bolag för 42 procent av landets 2 727 ansökningar om prospektering efter sällsynta jordartsmetaller fram till juni, med investerare från Australien, USA och Kanada i täten. Över 86 procent av ansökningarna har kommit in de senaste tre åren.

ANNONS

Landets enda kommersiella producent, Serra Verde, köptes tidigare i år av Nasdaqnoterade USA Rare Earth, där den amerikanska staten äger tio procent. Affären värderade Serra Verde till 2,8 miljarder dollar, och bolaget har dessutom tecknat ett 15-årigt avtal om att leverera hela produktionen från gruvans första fas till ett bolag kapitaliserat av den amerikanska staten, rapporterade Reuters i april.