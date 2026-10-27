Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva säkrade en fjärde mandatperiod efter söndagens jämna valrysare. Nu väntar hårdare statlig kontroll över landets enorma tillgångar av sällsynta jordartsmetaller – något som kan skava mot USA:s försök att bli av med beroendet av Kina.
Lulas seger sätter jordartsmetallerna i Trumps sikte
Luiz Inácio Lula da Silva, som fyller 81 år i dag, besegrade högersenatorn Flávio Bolsonaro i söndagens andra valomgång med drygt 51 procent av rösterna. Segern var en vändning: i första omgången den 4 oktober låg Lula efter med 45,16 procent mot Bolsonaros 47,03 procent, enligt CNN.
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Den nya mandatperioden inleds den 5 januari 2027. Därmed förlängs också en industripolitik som går ut på att mer av förädlingen av landets mineraler ska ske inom Brasiliens gränser, skriver Mining.com.
”Det här landet kommer inte att acceptera att vara någons bakgård”, sade Lula i sitt segertal, en tydlig markering mot USA:s president Donald Trump, vars administration har höjt tullarna på brasilianska varor.
Världens näst största reserver
Brasilien har enligt den amerikanska geologiska myndigheten USGS världens näst största reserver av sällsynta jordartsmetaller, cirka 21 miljoner ton. Bara Kina har mer. Metallerna används i elbilar, vindkraftverk och försvarsteknik.
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Intresset från utlandet har exploderat. Enligt Brasiliens gruvmyndighet stod utländskt ägda bolag för 42 procent av landets 2 727 ansökningar om prospektering efter sällsynta jordartsmetaller fram till juni, med investerare från Australien, USA och Kanada i täten. Över 86 procent av ansökningarna har kommit in de senaste tre åren.
Landets enda kommersiella producent, Serra Verde, köptes tidigare i år av Nasdaqnoterade USA Rare Earth, där den amerikanska staten äger tio procent. Affären värderade Serra Verde till 2,8 miljarder dollar, och bolaget har dessutom tecknat ett 15-årigt avtal om att leverera hela produktionen från gruvans första fas till ett bolag kapitaliserat av den amerikanska staten, rapporterade Reuters i april.
Ny lag ger staten mer makt
I september skrev Lula under en ny lag om kritiska och strategiska mineraler. Den ger bland annat skatteincitament för förädling inom landet och en fond som ska ge krediter till gruvprojekt, enligt AP. Skattekrediterna kan uppgå till 20 procent av kvalificerade utgifter, med ett tak på 1 miljard real per år mellan 2030 och 2034.
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Lagen ger också staten möjlighet att granska ägarbyten och internationella leveransavtal som kan påverka landets ekonomiska eller geopolitiska säkerhet. Det kan försvåra förvärv där utländska aktörer får stort inflytande.
Juan Ignacio Guzmán, vd för konsultbolaget GEM Mining Consulting, ser valresultatet som en bekräftelse av den inslagna vägen snarare än ett skifte.
”Om nya gruvprojekt utvecklas bör målet helst vara att inte bara producera råmineral eller koncentrat, utan också att raffinera inom Brasilien”, säger han till Mining.com.
Adriano Drummond Trindade, gruvjurist och partner på advokatbyrån Mattos Filho, menar att branschens oro handlar mer om hur lagen tillämpas än om omvalet i sig.
”Gruvinvesterare är vana vid statlig granskning, så länge den är förutsägbar, konsekvent och sker i rimlig tid”, säger han till Mining.com.
Motvikt till USA i regionen
Lulas seger innebär att Latinamerikas två folkrikaste länder, Brasilien och Mexiko, styrs av vänster om mitten. Flávio Bolsonaro hade förespråkat närmare band till Trumpadministrationen, inklusive strategiskt samarbete kring kritiska mineraler.
Antonia Godoy, analytiker på chilenska Plusmining, ser valet som en motvikt till den växande samordningen mellan Washington och flera latinamerikanska regeringar. Samtidigt pekar hon på att Lulas svåra relation till kongressen begränsar hans manöverutrymme.
Guzmán tror dock inte att de politiska motsättningarna kommer att störa samarbetet nämnvärt, eftersom Brasilien ses som en strategisk partner till USA i kapplöpningen om kritiska mineraler.
Jakten på alternativ till Kina pågår även närmare hemmet. LKAB undersöker nu hur sällsynta jordartsmetaller kan utvinnas ur gruvavfall i Lappland, och på Madagaskar hårdnar jakten på nya fyndigheter. Samtidigt försöker USA bygga upp en egen industri, som Dagens PS har rapporterat.