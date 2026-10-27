Kortjättarna hotas av 60-miljarderskrav – en miljon företag kan få ersättning

Advokatbyråerna Harcus Parker och Hausfeld har lämnat in en ansökan om grupptalan mot Visa och Mastercard till Competition Appeal Tribunal (CAT), Storbritanniens specialdomstol för konkurrensmål. Det rapporterar The Guardian.

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Enligt källor nära processen kan kravet landa på omkring 5 miljarder pund, motsvarande drygt 60 miljarder kronor.

Kärnan i målet är de så kallade multilaterala förmedlingsavgifterna, MIF. Avgifterna sätts av Visa och Mastercard och betalas av handlarna via deras banker varje gång en kund betalar med kort. Käromålet gör gällande att avgifterna begränsar konkurrensen och att företagen därför har betalat för mycket.

Gäller alla kortköp sedan 2020

Enligt ett pressmeddelande från Hausfeld är det första gången en grupptalan omfattar samtliga brittiska företag och alla transaktioner med Visas och Mastercards konsumentkort, både debet-, kredit- och förbetalda kort.

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Kravet gäller perioden 23 oktober 2020 till 23 oktober 2026, plus ränta.

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Målet är uppdelat i två delar. Uppskattningsvis en miljon brittiska företag, organisationer och välgörenhetsorganisationer med en årlig omsättning under 100 miljoner pund, cirka 1,25 miljarder kronor, ingår automatiskt om de inte aktivt väljer att avstå. Deras krav kan vara värda flera tusen pund vardera, enligt The Guardian.

Större bolag måste i stället aktivt ansluta sig till ett separat spår som drivs av Harcus Parker. De kan ha tiotals miljoner pund att hämta under perioden.

Bakom kraven står Stephen Allen, en tidigare chef inom resebranschen som sedan 2021 har drivit flera grupptalan mot kortbolagen.

”Varje företag som tar emot kort betalar de här avgifterna, från hörnbutiken till den nationella kedjan”, säger han i en kommentar.

Processen finansieras av den Londonbaserade tredjepartsfinansiären Bench Walk Advisors och är försäkrad. De deltagande företagen riskerar alltså inga kostnader.