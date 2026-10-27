Kortavgifterna som företagen betalar varje gång en kund handlar kan bli föremål för en av Storbritanniens största ersättningsprocesser någonsin. Nu riskerar Visa och Mastercard ett skadeståndskrav på uppskattningsvis 5 miljarder pund.
Kortjättarna hotas av 60-miljarderskrav – en miljon företag kan få ersättning
Advokatbyråerna Harcus Parker och Hausfeld har lämnat in en ansökan om grupptalan mot Visa och Mastercard till Competition Appeal Tribunal (CAT), Storbritanniens specialdomstol för konkurrensmål. Det rapporterar The Guardian.
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Enligt källor nära processen kan kravet landa på omkring 5 miljarder pund, motsvarande drygt 60 miljarder kronor.
Kärnan i målet är de så kallade multilaterala förmedlingsavgifterna, MIF. Avgifterna sätts av Visa och Mastercard och betalas av handlarna via deras banker varje gång en kund betalar med kort. Käromålet gör gällande att avgifterna begränsar konkurrensen och att företagen därför har betalat för mycket.
Gäller alla kortköp sedan 2020
Enligt ett pressmeddelande från Hausfeld är det första gången en grupptalan omfattar samtliga brittiska företag och alla transaktioner med Visas och Mastercards konsumentkort, både debet-, kredit- och förbetalda kort.
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Kravet gäller perioden 23 oktober 2020 till 23 oktober 2026, plus ränta.
Målet är uppdelat i två delar. Uppskattningsvis en miljon brittiska företag, organisationer och välgörenhetsorganisationer med en årlig omsättning under 100 miljoner pund, cirka 1,25 miljarder kronor, ingår automatiskt om de inte aktivt väljer att avstå. Deras krav kan vara värda flera tusen pund vardera, enligt The Guardian.
Större bolag måste i stället aktivt ansluta sig till ett separat spår som drivs av Harcus Parker. De kan ha tiotals miljoner pund att hämta under perioden.
Bakom kraven står Stephen Allen, en tidigare chef inom resebranschen som sedan 2021 har drivit flera grupptalan mot kortbolagen.
”Varje företag som tar emot kort betalar de här avgifterna, från hörnbutiken till den nationella kedjan”, säger han i en kommentar.
Processen finansieras av den Londonbaserade tredjepartsfinansiären Bench Walk Advisors och är försäkrad. De deltagande företagen riskerar alltså inga kostnader.
Domstolen har redan gett handlarna rätt
Målet bygger vidare på en rad tidigare domar. I juni 2025 slog CAT fast att Visas och Mastercards förmedlingsavgifter strider mot konkurrensrätten. I februari i år kom nästa bakslag för kortjättarna. Då fann domstolen att de inte hade kunnat bevisa att handlarna fört över kostnaden på sina kunder, utom i tre branscher.
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Det är en central fråga eftersom den avgör vem som i praktiken har lidit skada.
Belinda Hollway, partner på Hausfeld, säger i pressmeddelandet att advokaterna noga har analyserat de senaste domarna. Hon bedömer att de ger företagen bästa möjliga chans att få upprättelse.
Mastercard: ”Spekulativt”
Mastercard avvisar kritiken. I en kommentar till The Guardian kallar en talesperson kravet spekulativt. Enligt bolaget är det ett exempel på den växande trenden med opportunistiska, finansiärsdrivna stämningar. Mastercard pekar också på den brittiska regeringens förslag om att reformera reglerna för grupptalan.
Visa anser att avgifterna är en avgörande del av ett säkert digitalt betalsystem som gynnar alla parter, inklusive konsumenter, handlare och banker, säger en talesperson till The Guardian.
Det kan dock ta flera år innan målet avgörs. I USA gick Visa och Mastercard förra året med på att betala sammanlagt 167,5 miljoner dollar för att lösa en grupptalan om bankomatavgifter. Den stämningen lämnades in redan 2011.
Trycket på kortbolagen har ökat även på andra fronter. Tidigare i år gav en brittisk domstol tillsynsmyndigheten Payment Systems Regulator stöd i att sätta tak för gränsöverskridande förmedlingsavgifter, rapporterar Electronic Payments International.
Kravet har krympt
När Realtid rapporterade om Harcus Parkers planer 2023 talades det om ett krav på minst 7,5 miljarder pund. Det nya beloppet är alltså lägre, men det omfattar också en kortare period.
I USA har Visa och Mastercard nått en förlikning värd 38 miljarder dollar med miljontals handlare, i en tvist som pågått sedan 2005, enligt Dagens PS.
Svensk koppling
Kritiken mot avgifterna har också en svensk dimension. Realtid har tidigare rapporterat om hur H&M och Ikea, tillsammans med bland andra Amazon och Marks & Spencer, har uppmanat EU-kommissionen att ingripa mot Visa och Mastercard.
I ett brev kräver handlarna bland annat pristak på vissa avgifter och mer transparens. Enligt handlarna har kortbolagen kunnat höja sina avgifter utan vare sig konkurrens eller granskning.
Visa och Mastercard står för två tredjedelar av alla kortbetalningar i euroområdet.