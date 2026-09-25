Brasilien förbjuder onlinebetting – svenska spelbolag tappar på börsen

Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva väntas tillkännage ett fullständigt förbud mot onlinebetting under fredagen, enligt uppgifter från brasilianska medier och SBC.

Beskedet kan bli ett bakslag för svenska spelbolag som satsat på den snabbt växande brasilianska marknaden.

Lula ska enligt uppgifterna ha bekräftat beslutet under ett möte med ekonomiministrar i São Paulo.

Har sett Brasilien som en framtidsmarknad

Ett förbud skulle framför allt rikta sig mot onlinekasino, men även påverka aktörer inom sportbetting.

För Stockholmsbörsens Kambi är beskedet särskilt negativt, skriver EFN. Bolaget levererar sportboksteknik till speloperatörer och har som uttalat mål att enbart verka på reglerade marknader.

Under andra kvartalet stod lokalt reglerade marknader för 98,5 procent av Kambis oddsomsättning.

Brasilien har samtidigt varit en marknad med stor potential för Kambi. Bolaget har tidigare hänvisat till prognoser om en reglerad sportbettingmarknad värd mer än 5,2 miljarder euro, motsvarande omkring 60 miljarder kronor, år 2029.

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Även Evolution och Betsson har exponering mot Brasilien. Evolution öppnade under 2025 sin första studio i São Paulo och tog in 40 nya kunder i landet.

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