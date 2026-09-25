Beskedet tros komma när som helst: Brasilien gör onlinebetting olagligt i hela landet. Därmed försvinner en marknad som flera svenska bolag har satsat på.
Brasilien förbjuder onlinebetting – svenska spelbolag tappar på börsen
Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva väntas tillkännage ett fullständigt förbud mot onlinebetting under fredagen, enligt uppgifter från brasilianska medier och SBC.
Beskedet kan bli ett bakslag för svenska spelbolag som satsat på den snabbt växande brasilianska marknaden.
Lula ska enligt uppgifterna ha bekräftat beslutet under ett möte med ekonomiministrar i São Paulo.
Har sett Brasilien som en framtidsmarknad
Ett förbud skulle framför allt rikta sig mot onlinekasino, men även påverka aktörer inom sportbetting.
För Stockholmsbörsens Kambi är beskedet särskilt negativt, skriver EFN. Bolaget levererar sportboksteknik till speloperatörer och har som uttalat mål att enbart verka på reglerade marknader.
Under andra kvartalet stod lokalt reglerade marknader för 98,5 procent av Kambis oddsomsättning.
Brasilien har samtidigt varit en marknad med stor potential för Kambi. Bolaget har tidigare hänvisat till prognoser om en reglerad sportbettingmarknad värd mer än 5,2 miljarder euro, motsvarande omkring 60 miljarder kronor, år 2029.
Även Evolution och Betsson har exponering mot Brasilien. Evolution öppnade under 2025 sin första studio i São Paulo och tog in 40 nya kunder i landet.
Läs mer: Unga byter bort nätcasinon mot nya former av spel: ”Farligt”. Dagens PS
Vill prioritera Latinamerika
Bolaget har beskrivit övergången till en reglerad brasiliansk marknad som en viktig strategisk möjlighet.
Betsson har samtidigt Latinamerika som en prioriterad region. Under andra kvartalet ökade bolagets intäkter från Latinamerika med 32 procent och regionen stod för mer än en tredjedel av koncernens totala intäkter.
Hacksaw har också verksamhet på den brasilianska marknaden, men bolaget redovisar inte hur stor andel av omsättningen som kommer från reglerade respektive oreglerade marknader.
Ett förbud skulle även kunna få betydande konsekvenser för Brasiliens skatteintäkter. Reglerade spelbolag betalade motsvarande omkring 16 miljarder kronor i skatt under årets första sju månader, enligt SBC.
Kambi föll som mest 6,7 procent på Stockholmsbörsen efter uppgifterna. Aktien återhämtade sig något under eftermiddagen och var omkring 4 procent ned. Även Betsson, Evolution och andra svenska kasinobolag föll.
Läs mer: Datacenter är Rysslands nya mål i Ukraina – attacker kan lamslå samhället. Realtid