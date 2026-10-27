Bank of England granskar Revolut – mitt i lånesatsningen

Lån upp till 25 000 pund

Beskedet kommer när Revolut trappar upp i hemlandet. I måndags presenterade bolaget blancolån mellan 2 000 och 25 000 pund. Enligt Revolut rullas lånen nu ut till befintliga kunder, med löptider på ett till fem år.

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Samtidigt inleds ett samarbete med kapitalförvaltaren Carne som ska ge kunderna möjlighet att investera i onoterade teknikbolag.

Utlåningen är fortfarande liten. Vid utgången av 2025 hade Revolut lånat ut 2,2 miljarder pund, vilket motsvarade 6 procent av inlåningen, som Realtid tidigare rapporterat. För HSBC var samma kvot 55 procent.

Fem år till full licens

Revolut ansökte om brittisk banklicens 2021 och fick en begränsad licens i juli 2024. Först i mars i år fick bolaget lämna den så kallade mobiliseringsfasen och verka som fullvärdig bank. Under mobiliseringsfasen fick Revolut ha högst 50 000 pund i inlåning totalt, enligt Affärsvärlden.

Licensen ses som avgörande för målet att växa från dagens 40 till 70 länder till 2030. FT har tidigare rapporterat att Bank of England dröjde med licensen av oro för att riskkontrollerna inte skulle hinna med i den snabba utlandsexpansionen.

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ECB slog till förra året

Det är inte första gången en tillsynsmyndighet riktar in sig på just produktgodkännandet. Europeiska centralbanken (ECB) stoppade sommaren 2025 tillfälligt Revoluts europeiska bank från att lansera nya produkter inom EES tills brister i godkännandeprocessen hade åtgärdats, rapporterade Sifted med hänvisning till FT. Revolut beordrades också att låta en tredje part granska sina funktioner för risk, compliance och juridik.

Det är den europeiska enheten, den litauiska Revolut Bank UAB, som svenska kunder har sina konton hos.

Grundaren och vd:n Nik Storonsky uppmanar enligt FT de anställda att agera som ”självstyrande missiler” med liten tillsyn när de tar fram nya produkter.

På drygt tio år har Revolut vuxit till över 80 miljoner kunder. Vid en intern aktieförsäljning värderades bolaget till 115 miljarder dollar, enligt Affärsvärlden. Det är mer än tre av Storbritanniens fyra största storbanker, skriver FT.