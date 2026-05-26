Lönsamheten stärks för svenska företag

Vinstandelen inom näringslivet uppgick till 27,8 procent under det första kvartalet, en ökning med 1,9 procentenheter år över år.

Driftsöverskottet steg med 13,6 procent medan arbetskraftskostnaderna ökade med 3,1 procent, båda i löpande priser.

Även sett till företagsekonomiska nyckeltal är bilden positiv. Rörelseresultatet ökade med 11,4 procent och rörelsemarginalen uppgick till 7,3 procent, en förbättring med 0,6 procentenheter jämfört med första kvartalet 2025.

Det ligger bakom ändringarna

Bakom lönsamhetsförbättringen ligger bland annat minskade rörelsekostnader. SCB pekar på att händelseutvecklingen i Hormuzsundet i slutet av februari kan ha bidragit till effekter som redan syns i vissa branscher.

Myndigheten bedömer att de lägre kostnaderna delvis kan förklaras av att företagen producerat med redan lagerhållna råvaror som köpts in till ett lägre pris.

Näringslivets förädlingsvärde ökade med 5,9 procent i löpande priser och med 6,7 procent i fasta priser.

En viktig faktor bakom uppgången är att insatsförbrukningen ökade i lägre takt än bruttoproduktionen, vilket pressade ned den så kallade inputandelen från 66,7 till 65,3 procent.

Investering och lager

Investeringarna steg också. De fasta bruttoinvesteringarna ökade med 7,4 procent i löpande priser jämfört med samma kvartal föregående år, drivet framför allt av investeringar i maskiner och inventarier som bidrog med 10,0 procentenheter till uppgången. Bostadsinvesteringarna var i stort sett oförändrade.

Lagernivåerna steg kraftigt. Näringslivets totala lagervärde ökade med 29,7 miljarder kronor i fasta priser jämfört med föregående kvartal, där handelsvaror stod för den enskilt största ökningen med 19,3 miljarder kronor.