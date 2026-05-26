Ekonomer sågar elstöd: ”Vansinnig politik”

Regeringens stöd till hushåll och företag i form av elstöd, sänkt skatt på bensin och diesel och hjälp till flygbranschen sågas av tunga ekonomer.

Det är vansinnig politik, säger nationalekonomen John Hassler om elstöden.

I en ny rapport sågar Finanspolitiska rådet regeringens stödpolitik till hushållen, som elstöd och sänkt skatt på bensin och diesel, och kallar det för ”dålig ekonomisk politik”.

Det är en god intention att man vill skydda människor, men det slår fel. Det minskar omställningen som behöver ske i samhället när folk inte betalar det faktiska priset som det kostar, säger nationalekonomen Karl Walentin som är ledamot i rådet.

Det finns en risk enligt rådet att det etableras en ny norm i politiken som innebär att staten går in och kompenserar hushållen varje gång priser stiger.

Jag tänker att staten inte behöver gå in och sänka elpriserna eller bensinpriserna alls. Det är trist när saker kostar mer, men det är verkligheten. Vi i Sverige kan inte bestämma vad bensin och olja kostar på världsmarknaden. Det blir bara ett olyckligt sätt för staten att ta över kostnader från hushåll och företag, säger Walentin och fortsätter:

Ibland blir det bara rena gåvor till företagen, till exempel flygstödet som införs.

Nationalekonomen John Hassler tycker att Finanspolitiska rådet kunde ha gått ännu längre i sin kritik vad gäller stödpolitiken.