Kryptojätten siktar på svenska institutioner – tror på bitcoin

Nu berättar bolagets Europachef om ambitionerna i Sverige, och spår att bitcoin kan nå en miljon dollar.

Sedan lanseringen har Bitwise lockat 20 familjeägda investeringsbolag som kunder i Sverige, och bolagets bitcoin-ETP har passerat en miljard kronor i förvaltade tillgångar.

”Sverige är en marknad med mycket förmögna och sofistikerade investerare”, säger Bradley Duke, Europachef på Bitwise, till Dagens industri.

Han beskriver svenska institutioner som kunniga men försiktiga. Trots att svenska privatsparare var tidiga med bitcoin har det institutionella kapitalet hittills hållit sig vid sidlinjerna, något Duke tror håller på att förändras.

”Våra kunder inom finansbranschen vill inte framstå som okunniga inför kollegor eller investerare. De vill förstå tillgångsslaget på riktigt”, säger han till Di.

Institutionerna ska öka sitt innehav

Globalt har institutioner gått från noll till att äga ungefär en biljon dollar i bitcoin sedan 2020, och Bitwise väntar sig att institutioners och staters andel av bitcoin ska öka från dagens tio procent till uppemot 20 procent vid årets slut, drivet av engagemang från förvaltare som Blackrock och Goldman Sachs.

Sverige pekas ut som en särskilt viktig marknad. Enligt Finanstid står Sverige för omkring en fjärdedel av den europeiska marknaden för krypto-ETP:er, trots en befolkning på bara tio miljoner invånare.

”Den nordiska regionen är en av Europas mest mogna och finansiellt sofistikerade marknader för digitala tillgångar”, har Bradley Duke tidigare sagt till Finanstid.