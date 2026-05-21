Kris i Saudiarabien – kan inte betala utländska konsulter

Saudiarabien hade redan ett växande budgetunderskott, och de ekonomiska konsekvenserna av konflikten med Iran har förvärrat det.

Det får nu landet att stoppa nya uppdrag till västerländska konsultbolag.

Dessutom skjuter man samtidigt upp vissa betalningar när det så oljerika landet har hamnat i en ovan situation.

Viktig marknad för konsulter

Enligt flera personer med insyn har saudiska myndigheter efter krigsutbrottet pausat nya kontrakt för internationella rådgivare som arbetar med landets stora utvecklingsprojekt inom ramen för Vision 2030.

Beskedet påverkar bland annat globala konsultjättar som McKinsey, Boston Consulting Group samt de stora revisions- och rådgivningsfirmorna, skriver Financial Times.

Saudiarabien har under det senaste decenniet blivit en av världens viktigaste marknader för konsultbranschen.

Det sker i takt med att kronprins Mohammed bin Salman lanserat omfattande satsningar på turism, infrastruktur och teknikutveckling för att minska beroendet av oljeintäkter.