Internationella konsultbolag har länge sökt sig till Saudiarabiens lukrativa marknad. Men nu kan det bli svårare att få betalt.
Kris i Saudiarabien – kan inte betala utländska konsulter
Saudiarabien hade redan ett växande budgetunderskott, och de ekonomiska konsekvenserna av konflikten med Iran har förvärrat det.
Det får nu landet att stoppa nya uppdrag till västerländska konsultbolag.
Dessutom skjuter man samtidigt upp vissa betalningar när det så oljerika landet har hamnat i en ovan situation.
Viktig marknad för konsulter
Enligt flera personer med insyn har saudiska myndigheter efter krigsutbrottet pausat nya kontrakt för internationella rådgivare som arbetar med landets stora utvecklingsprojekt inom ramen för Vision 2030.
Beskedet påverkar bland annat globala konsultjättar som McKinsey, Boston Consulting Group samt de stora revisions- och rådgivningsfirmorna, skriver Financial Times.
Saudiarabien har under det senaste decenniet blivit en av världens viktigaste marknader för konsultbranschen.
Det sker i takt med att kronprins Mohammed bin Salman lanserat omfattande satsningar på turism, infrastruktur och teknikutveckling för att minska beroendet av oljeintäkter.
Dyra konsulter
Men samtidigt har kritiken vuxit mot de snabbt stigande kostnaderna för megaprojekten och de omfattande konsultarvodena.
Under de senaste två åren har regeringen successivt omprioriterat investeringar och försökt begränsa de växande underskotten i statsfinanserna.
Konflikten med Iran har förstärkt pressen ytterligare. Landet väntas behöva lägga mer resurser på försvar och säkerhetsinfrastruktur, särskilt kring Röda havet och transportvägar för oljeexport.
Iran har under konflikten visat kapacitet att hota trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste oljeleder.
Har behövt pausa projekt
Flera projekt inom Vision 2030 har redan försenats eller skalats ned.
Det gäller bland annat delar av Neom, det futuristiska stadsprojekt som länge varit kronprinsens prestigeprojekt och som tidigare marknadsfördes som en 170 kilometer lång stad.
Samtidigt står Saudiarabien inför stora internationella åtaganden.
Landet förbereder sig för världsutställningen Expo 2030 och fotbolls-VM 2034, vilket kräver fortsatta investeringar i infrastruktur och besöksnäring.
Försöker få kontroll
Finansdepartementets senaste budgetrapport visar att underskottet under årets första kvartal steg till motsvarande cirka 33,5 miljarder dollar, den högsta nivån sedan 2018. Samtidigt ökade försvarsutgifterna med 26 procent.
Saudiarabien uppger dock att majoriteten av statens fakturor fortsatt betalas enligt avtal och att investeringar fortfarande ska stödja målen i Vision 2030.
Trots det ser många bedömare de senaste åtgärderna som ett tydligt tecken på att kungadömet försöker få större kontroll över sina snabbt växande kostnader.
Läs mer: Google gasar förbi OpenAI med helt nya AI-tjänster. Dagens PS