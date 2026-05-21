Elon Musk har inte gjort någon hemlighet av att han är en kryptovän. Det visar sig nu svart på vitt när tillgångarna i SpaceX redovisas.
Dokumenten avslöjar Musks bitcoin-köp – tjänade miljarder
Elon Musks rymdbolag SpaceX avslöjar för första gången omfattningen av sitt innehav i bitcoin inför den kommande börsnoteringen i USA.
Enligt bolagets IPO-dokument ägde SpaceX 18 712 bitcoin vid utgången av mars, motsvarande ett värde på omkring 1,29 miljarder dollar.
Dokumenten visar också hur mycket SpaceX har betalat för det hela. De har köpt kryptovalutan till ett genomsnittligt anskaffningsvärde på omkring 35 300 dollar per bitcoin.
Har inte offentliggjorts förut
Idag ligger priset på en bitcoin på ungefär det dubbla. Med dagens bitcoinpris uppgår SpaceX innehav till cirka 1,45 miljarder dollar.
Uppgifterna bekräftar därmed flera års spekulationer kring bolagets exponering mot kryptovalutor.
SpaceX har tidigare kopplats till större bitcointransaktioner genom data från blockkedjan, men innehavet har inte offentliggjorts i detalj förrän nu, skriver Yahoo Finance.
I prospektet framgår även att bolaget använder externa förvaringsinstitut för att hantera sina digitala tillgångar.
Flera bolag äger bitcoin
SpaceX blir därmed ytterligare ett bolag i Elon Musks företagsimperium med stora innehav av bitcoin.
Även elbilstillverkaren Tesla har länge haft en betydande exponering mot kryptovalutan. Enligt marknadsdata äger Tesla drygt 11 500 bitcoin.
Beskedet kommer samtidigt som SpaceX förbereder en av de mest uppmärksammade börsnoteringarna någonsin.
Bolaget planerar att noteras på Nasdaq under tickern SPCX och väntas ta in omkring 75 miljarder dollar.
Kan bli världens största notering
Enligt flera bedömare kan värderingen landa nära 1,75 biljoner dollar, vilket i så fall skulle göra noteringen till den största i börshistorien.
Det växande intresset för SpaceX väntas också påverka marknaden för börshandlade fonder med exponering mot rymdindustrin.
Analytiker räknar med att en notering kan locka stora kapitalflöden till sektorn och öka intresset för investeringar kopplade till både rymdteknik och försvarsindustri.
Priset svänger ofta
Samtidigt innebär bitcoininnehavet att SpaceX blir mer exponerat mot svängningarna på kryptomarknaden.
Den digitala valutan har återhämtat sig kraftigt under det senaste året, men prisutvecklingen fortsätter att präglas av hög volatilitet och regulatorisk osäkerhet.
Kombinationen av en rekordstor börsnotering och miljardinnehav i bitcoin gör nu SpaceX till ett av de mest omtalade bolagen på finansmarknaden inför sommaren.
