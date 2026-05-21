Dokumenten avslöjar Musks bitcoin-köp – tjänade miljarder

Elon Musks rymdbolag SpaceX avslöjar för första gången omfattningen av sitt innehav i bitcoin inför den kommande börsnoteringen i USA.

Enligt bolagets IPO-dokument ägde SpaceX 18 712 bitcoin vid utgången av mars, motsvarande ett värde på omkring 1,29 miljarder dollar.

Dokumenten visar också hur mycket SpaceX har betalat för det hela. De har köpt kryptovalutan till ett genomsnittligt anskaffningsvärde på omkring 35 300 dollar per bitcoin.

Har inte offentliggjorts förut

Idag ligger priset på en bitcoin på ungefär det dubbla. Med dagens bitcoinpris uppgår SpaceX innehav till cirka 1,45 miljarder dollar.

Uppgifterna bekräftar därmed flera års spekulationer kring bolagets exponering mot kryptovalutor.

SpaceX har tidigare kopplats till större bitcointransaktioner genom data från blockkedjan, men innehavet har inte offentliggjorts i detalj förrän nu, skriver Yahoo Finance.

I prospektet framgår även att bolaget använder externa förvaringsinstitut för att hantera sina digitala tillgångar.