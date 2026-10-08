Medan dyr olja pressar upp inflationen i Sverige tjänar raffinaderierna mer än någonsin. Shell räknar med en raffinaderimarginal på 42 dollar per fat under tredje kvartalet, en rekordnivå enligt Reuters.
Kriget ger Shell rekordmarginaler på bränsle
Det framgår av Shells kvartalsuppdatering inför rapporten för tredje kvartalet. Marginalen mäter skillnaden mellan vad råoljan kostar och vad de färdiga bränslena säljs för. Den väntas landa på 42 dollar fatet, jämfört med 24 dollar under andra kvartalet. Enligt Reuters är det den högsta nivån hittills.
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Under tredje kvartalet 2025 låg samma mått på 11,60 dollar, enligt Oilprice. Marginalen är alltså mer än tre och en halv gånger så hög som för ett år sedan.
Bränslebrist efter Hormuz
Bakgrunden är kriget i Mellanöstern. Sedan USA och Israel angrep Iran i slutet av februari har Teheran i praktiken stängt Hormuzsundet och angripit grannländer vid Persiska viken. Bristen på bränsle har blivit så akut att G7-länderna förra veckan enades om att släppa ut diesel och råolja ur sina nödlager.
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Enligt Internationella energirådet IEA passerar normalt omkring 20 miljoner fat råolja och oljeprodukter per dag genom sundet. Mellan mars och maj var flödet i snitt bara 2,7 miljoner fat per dag, rapporterar Gulf News.
För svenska hushåll syns samma utveckling på andra sidan av kalkylen. KPIF-inflationen mer än fördubblades i september, till 1,5 procent, och nästan hela uppgången kom från energin, som Realtid rapporterade. Brentoljan ligger kvar kring 100 dollar fatet.
Handeln håller rekordtakten
Shells stora handel med olja, bränsle och gas väntas gå lika bra som under andra kvartalet. Då redovisade bolaget ett justerat resultat på 9,8 miljarder dollar, mer än dubbelt så mycket som året innan. Det var Shells näst högsta kvartalsvinst någonsin, enligt Reuters.
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Gasproduktionen väntas också öka, till 740 000–780 000 fat oljeekvivalenter per dag, från 631 000 under andra kvartalet. Det förklaras till stor del av köpet av kanadensiska ARC Resources för 16,4 miljarder dollar, som slutfördes den 2 september. Före kriget producerade gasdivisionen över 900 000 fat per dag, enligt Reuters.
Analytiker på RBC bedömer att det underliggande kassaflödet ser starkt ut jämfört med marknadens förväntningar, enligt Reuters.
Allt går inte uppåt
Det finns också svagare punkter i uppdateringen. Låga vattennivåer i Rhen gör att Shells raffinaderi Rheinland i Tyskland inte kan köras för fullt. Kapacitetsutnyttjandet väntas sjunka till 93–97 procent, från rekordhöga 102 procent i andra kvartalet.
Marginalen inom kemi faller samtidigt till 208 dollar per ton, från 270 dollar. Och i Marketing, där bland annat försäljningen vid bensinmackarna ingår, väntar Shell sig ett lägre resultat än under andra kvartalet.
Kassaflödet belastas dessutom av en utbetalning på omkring 2,5 miljarder dollar för utsläppsrätter enligt den tyska bränsleutsläppslagen.
Ett av branschens bästa år
Shell är inte ensamt. De åtta största oljeproducenterna tjänade tillsammans 93 miljarder dollar under andra kvartalet, nästan dubbelt så mycket som ett år tidigare, enligt Gulf News. Redan i juli skrev Realtid om hur BP:s handel med oljeprodukter mångdubblade vinsten.
Börsen tog beskedet lugnt. Shells aktie steg 0,3 procent på onsdagsmorgonen, medan ett bredare index för europeiska energibolag föll 0,1 procent.
Shell presenterar hela rapporten för tredje kvartalet den 29 oktober.