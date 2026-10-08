Kriget ger Shell rekordmarginaler på bränsle

Det framgår av Shells kvartalsuppdatering inför rapporten för tredje kvartalet. Marginalen mäter skillnaden mellan vad råoljan kostar och vad de färdiga bränslena säljs för. Den väntas landa på 42 dollar fatet, jämfört med 24 dollar under andra kvartalet. Enligt Reuters är det den högsta nivån hittills.

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Under tredje kvartalet 2025 låg samma mått på 11,60 dollar, enligt Oilprice. Marginalen är alltså mer än tre och en halv gånger så hög som för ett år sedan.

Bränslebrist efter Hormuz

Bakgrunden är kriget i Mellanöstern. Sedan USA och Israel angrep Iran i slutet av februari har Teheran i praktiken stängt Hormuzsundet och angripit grannländer vid Persiska viken. Bristen på bränsle har blivit så akut att G7-länderna förra veckan enades om att släppa ut diesel och råolja ur sina nödlager.

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Enligt Internationella energirådet IEA passerar normalt omkring 20 miljoner fat råolja och oljeprodukter per dag genom sundet. Mellan mars och maj var flödet i snitt bara 2,7 miljoner fat per dag, rapporterar Gulf News.

För svenska hushåll syns samma utveckling på andra sidan av kalkylen. KPIF-inflationen mer än fördubblades i september, till 1,5 procent, och nästan hela uppgången kom från energin, som Realtid rapporterade. Brentoljan ligger kvar kring 100 dollar fatet.