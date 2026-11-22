Värdet på företagsaffärerna i Norden steg med 31 procent under tredje kvartalet, enligt en ny rapport. Men lyftet bärs till stor del av Kenneth Darts budpliktsbud på Evolution, där nästan inga aktieägare nappade.
Nordiskt affärslyft vilar på ett bud som ingen ville ha
Det sammanlagda värdet på nordiska företagsaffärer steg till 27,7 miljarder euro under tredje kvartalet 2026. Det är den starkaste siffran för ett tredje kvartal på flera år, enligt rapporten Deal Drivers från Datasite och Mergermarket.
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Samtidigt föll antalet affärer med 22,3 procent till 681, den lägsta kvartalsnivån sedan 2023.
Ett bud – nästan en tredjedel av värdet
Kvartalets största nordiska affär är enligt rapporten Kenneth Darts bud på 8,14 miljarder euro för resterande 68,44 procent av Evolution. Det motsvarar nästan 30 procent av hela det nordiska affärsvärdet, enligt Realtids beräkning. Budet stod också för 83,7 procent av värdet inom teknik, media och telekom, som därmed blev Nordens största sektor.
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Men budet var aldrig tänkt att genomföras. Dart passerade 30-procentsgränsen i juli och tvingades lägga ett budpliktsbud. Budet på 695 kronor per aktie låg under dåvarande börskurs på 733 kronor, och Evolutions styrelse avrådde aktieägarna från att acceptera. Affärsvärlden räknade redan från början med att få skulle säga ja.
Enligt rapporten lämnades bara 0,06 procent av aktierna in, och Darts ägande är i stort sett oförändrat.
Utan Evolution hade det nordiska affärsvärdet i stället minskat med omkring 7 procent, enligt Realtids beräkning.
Licensavtal och riskkapital räknas in
Två andra svenska bolag finns bland Nordens tio största affärer: AlzeCure Pharma och Neko Health. Inget av dem har köpts upp.
AlzeCure har licensierat ut sin Alzheimerplattform NeuroRestore till danska QuantumCell. Rapporten värderar affären till 1,93 miljarder euro, vilket motsvarar avtalets fulla potentiella värde. Det AlzeCure faktiskt har fått är 12 miljoner dollar. Resten är milstolpsbetalningar och royalties, enligt Nyhetsbyrån Direkt.
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Neko Health, som grundades av Daniel Ek och Hjalmar Nilsonne, finns med för sin nyemission i somras. Bolaget tog in 700 miljoner dollar till en värdering som närmar sig 7 miljarder dollar, skriver Dagens PS. Pengarna ska bland annat finansiera bolagets satsning i New York, som följer på den förra rundan på 2,9 miljarder kronor.
Räknas även AlzeCure och Neko bort föll det nordiska affärsvärdet med knappt 20 procent jämfört med i fjol.
Energin bar resten
Den verkliga motorn var energisektorn, där affärsvärdet steg från 447 miljoner till 7,8 miljarder euro. Ökningen är större än hela den nordiska uppgången. Resten av marknaden minskade alltså sammantaget, konstaterar rapportförfattarna. Största energiaffären var spanska Iberdrolas köp av finska Caruna för 4,47 miljarder euro.
Svenska köpare gjorde flest affärer i Norden, 209 stycken, men hamnade på femte plats sett till värde med 1,5 miljarder euro. Amerikanska köpare toppade listan med 10,2 miljarder euro.
Framåt räknar rapporten med 208 nordiska bolag som kan vara till salu.
”Det verkliga testet för 2027 är om momentumet lyfter affärsvolymerna”, säger Nertila Asani, chef för Nordeuropa på Datasite, i en kommentar.