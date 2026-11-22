Det sammanlagda värdet på nordiska företagsaffärer steg till 27,7 miljarder euro under tredje kvartalet 2026. Det är den starkaste siffran för ett tredje kvartal på flera år, enligt rapporten Deal Drivers från Datasite och Mergermarket.

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Samtidigt föll antalet affärer med 22,3 procent till 681, den lägsta kvartalsnivån sedan 2023.

Ett bud – nästan en tredjedel av värdet

Kvartalets största nordiska affär är enligt rapporten Kenneth Darts bud på 8,14 miljarder euro för resterande 68,44 procent av Evolution. Det motsvarar nästan 30 procent av hela det nordiska affärsvärdet, enligt Realtids beräkning. Budet stod också för 83,7 procent av värdet inom teknik, media och telekom, som därmed blev Nordens största sektor.

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Men budet var aldrig tänkt att genomföras. Dart passerade 30-procentsgränsen i juli och tvingades lägga ett budpliktsbud. Budet på 695 kronor per aktie låg under dåvarande börskurs på 733 kronor, och Evolutions styrelse avrådde aktieägarna från att acceptera. Affärsvärlden räknade redan från början med att få skulle säga ja.

Enligt rapporten lämnades bara 0,06 procent av aktierna in, och Darts ägande är i stort sett oförändrat.

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Utan Evolution hade det nordiska affärsvärdet i stället minskat med omkring 7 procent, enligt Realtids beräkning.