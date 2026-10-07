Svensk inflation mer än fördubblades i september, och nästan hela uppgången kom från energin. Brentoljan ligger kvar över 100 dollar fatet, och nu är en storm på väg mot USA:s oljefält.
Oljan släpper inte taget och hotar den svenska inflationen
KPIF-inflationen steg till 1,5 procent i september, från 0,7 procent i augusti. Det visar SCB:s preliminära snabb-KPI. KPI steg till 1,1 procent, från 0,3 procent.
”Preliminära siffror visar att inflationstakten enligt KPI och KPIF steg i september”, vilket främst beror på stigande energipriser, säger Carl Holmberg, prisstatistiker på SCB, i en kommentar
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Mellan augusti och september steg KPIF med 0,9 procent. KPIF-XE, alltså KPIF exklusive energi, låg däremot kvar på 0,5 procent och steg bara 0,1 procent på månaden. Det är långt under Riksbankens mål på 2 procent. Enligt SVT har en svagare krona förstärkt effekten av dyrare olja vid pumpen.
Över 100 dollar sedan september
Siffran speglar en månad då oljan stadigt låg på höga nivåer. Brent passerade 100 dollar fatet den 9 september, för första gången sedan juli, när Huthirebellernas attacker mot saudiska energianläggningar ökade oron för utbudet. Dagen efter stängde Brent på 107,63 dollar.
På onsdagsmorgonen handlades Brent kring 101,50 dollar och amerikansk WTI kring 90 dollar, enligt Reuters.
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En orsak är en storm i Mexikanska golfen. Amerikanska meteorologer räknar med att den blir årets första atlantiska orkan inom två dagar. De havsområden som ligger i dess väg står för 15 procent av USA:s råoljeproduktion och 5 procent av gasproduktionen. Sex raffinaderier kan påverkas.
Samtidigt fortsätter konflikten i Jemen att trappas upp. På måndagskvällen attackerades flygplatserna i Jazan och Najran i Saudiarabien, enligt landets luftfartsmyndighet.
Det finns också faktorer som drar åt andra hållet. Saudiarabiens energiminister uppger att landets öst-västliga pipeline nu transporterar 5,8 miljoner fat per dag. Enligt chefen för råvaruhandlaren Vitol har omkring 12 miljoner fat råolja per dag lämnat Mellanöstern med tankfartyg de senaste veckorna.
Mukesh Sahdev, chefsanalytiker på X Analysts, tror ändå att priserna stannar kring 100 dollar så länge konflikten inte trappas ned, säger han till Reuters.
Räntehöjning på bordet
För Riksbanken är bilden splittrad. Hushållen får betala mer för energin, men inflationen exklusive energi visar inga tecken på att spridas. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad på 1,75 procent i september.
Redan i augusti bedömde banken att det fortfarande var sannolikt att räntan höjs senare i år.
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Ju längre oljan ligger kvar på höga nivåer, desto större blir risken att högre energipriser smittar av sig på andra priser. En vanlig tumregel är att en varaktig ökning av oljepriset med 10 dollar höjer inflationen med 0,3 till 0,4 procentenheter. Den räkningen skrev Realtid om redan i juni.
SCB publicerar de definitiva siffrorna, med detaljer om vilka varor och tjänster som drivit uppgången, den 14 oktober.