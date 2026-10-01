Konsultjätten dömdes ut på grund av AI – nu rusar aktien

Kan bli högre tillväxt än väntat

För det nya räkenskapsåret räknar Accenture med att intäkterna ökar mellan 3 och 6 procent. Analytiker hade inför rapporten räknat med omkring 4 procents tillväxt i mitten av intervallet.

Rapporten kommer efter en period av kraftig oro kring hur utvecklingen inom artificiell intelligens ska påverka konsultbranschen. Accenture-aktien föll till en nioårslägsta nivå i juni efter att bolaget sänkt sin intäktsprognos.

Då hänvisade bolaget bland annat till kriget i Mellanöstern och förseningar i två större kundkontrakt.

Investerare har samtidigt oroat sig för att företag ska välja att utveckla AI-lösningar internt i stället för att köpa in konsulttjänster.

Det finns också farhågor om att AI ska göra det möjligt för konsultbolagen att genomföra uppdrag med färre anställda och därmed pressa priserna.

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AI kan bli en plusaffär

Accenture uppger däremot att AI redan bidrar till högre intäkter per anställd. Bolaget fortsätter också att rekrytera personal på juniora nivåer, även om den totala personalstyrkan väntas växa långsammare framöver.

Under det senaste kvartalet ökade antalet anställda med mer än 15 000 personer. Den globala arbetsstyrkan uppgår nu till över 814 000 personer.

Trots den senaste uppgången är börsvärdet fortfarande betydligt lägre än under konsultboomen efter pandemin. Då översteg Accenture ett börsvärde på 200 miljarder dollar.

Tidigare i år hade värdet fallit till under 80 miljarder dollar.

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