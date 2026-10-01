AI förändrar konsultbranschen, men det sker inte alltid på sätt som experterna förväntar sig. Accenture har lyckats med en anmärkningsvärd comeback.
Konsultjätten dömdes ut på grund av AI – nu rusar aktien
Accenture rusar på New York-börsen efter att konsultjätten presenterat ett starkare resultat än väntat.
Dessutom signalerar man att intäkterna kan öka snabbare under det kommande räkenskapsåret.
Aktien steg omkring 22 procent på torsdagen. Därmed ökade bolagets börsvärde till över 135 miljarder dollar.
Besparingar stärkte resultatet
Accenture, världens största börsnoterade konsultbolag, redovisade intäkter på 74,2 miljarder dollar för räkenskapsåret som avslutades i augusti, skriver Financial Times.
Det motsvarar en ökning på 4 procent jämfört med föregående år. Under det fjärde kvartalet utvecklades försäljningen bättre än väntat.
Vinsten efter skatt uppgick till 8,4 miljarder dollar, en ökning med 8 procent.
Resultatet gynnades bland annat av de omfattande kostnadsbesparingar och personalneddragningar som bolaget genomförde under det föregående året.
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Kan bli högre tillväxt än väntat
För det nya räkenskapsåret räknar Accenture med att intäkterna ökar mellan 3 och 6 procent. Analytiker hade inför rapporten räknat med omkring 4 procents tillväxt i mitten av intervallet.
Rapporten kommer efter en period av kraftig oro kring hur utvecklingen inom artificiell intelligens ska påverka konsultbranschen. Accenture-aktien föll till en nioårslägsta nivå i juni efter att bolaget sänkt sin intäktsprognos.
Då hänvisade bolaget bland annat till kriget i Mellanöstern och förseningar i två större kundkontrakt.
Investerare har samtidigt oroat sig för att företag ska välja att utveckla AI-lösningar internt i stället för att köpa in konsulttjänster.
Det finns också farhågor om att AI ska göra det möjligt för konsultbolagen att genomföra uppdrag med färre anställda och därmed pressa priserna.
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AI kan bli en plusaffär
Accenture uppger däremot att AI redan bidrar till högre intäkter per anställd. Bolaget fortsätter också att rekrytera personal på juniora nivåer, även om den totala personalstyrkan väntas växa långsammare framöver.
Under det senaste kvartalet ökade antalet anställda med mer än 15 000 personer. Den globala arbetsstyrkan uppgår nu till över 814 000 personer.
Trots den senaste uppgången är börsvärdet fortfarande betydligt lägre än under konsultboomen efter pandemin. Då översteg Accenture ett börsvärde på 200 miljarder dollar.
Tidigare i år hade värdet fallit till under 80 miljarder dollar.
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