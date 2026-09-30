Hemkörning gäller inte bara mat – nu kan kunder få kläder och skor direkt

DoorDash har varit känt som en leverantör av restaurangmat till kunder.

Nu kommer man även att leverera helt andra varor, som kläder, skor och andra detaljhandelsvaror.

Den amerikanska leveransplattformen har tecknat flera nya avtal med stora varumärken och återförsäljare i takt med att efterfrågan på snabb leverans ökar.

Tuff konkurrens från jättarna

Bland de nya samarbetspartnerna finns Timberland, Vans, Anthropologie, Macy’s och The North Face.

Kunder ska därmed kunna beställa ett bredare utbud av produkter direkt genom DoorDash och få dem levererade inom några timmar, skriver Wall Street Journal.

Satsningen är en del av en större förändring på den amerikanska leveransmarknaden.

DoorDash, Uber och andra plattformar konkurrerar allt mer om detaljhandeln, samtidigt som de möter konkurrens från e-handelsjättar som Amazon och Walmart.

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Snabba leveranser har blivit en allt viktigare del av konsumenternas förväntningar.

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