Det har blivit enklare att få hem mat direkt i storstäderna. Kräsna kunder kräver nu direktleverans av andra varor, och det vill DoorDash ordna.
Hemkörning gäller inte bara mat – nu kan kunder få kläder och skor direkt
DoorDash har varit känt som en leverantör av restaurangmat till kunder.
Nu kommer man även att leverera helt andra varor, som kläder, skor och andra detaljhandelsvaror.
Den amerikanska leveransplattformen har tecknat flera nya avtal med stora varumärken och återförsäljare i takt med att efterfrågan på snabb leverans ökar.
Tuff konkurrens från jättarna
Bland de nya samarbetspartnerna finns Timberland, Vans, Anthropologie, Macy’s och The North Face.
Kunder ska därmed kunna beställa ett bredare utbud av produkter direkt genom DoorDash och få dem levererade inom några timmar, skriver Wall Street Journal.
Satsningen är en del av en större förändring på den amerikanska leveransmarknaden.
DoorDash, Uber och andra plattformar konkurrerar allt mer om detaljhandeln, samtidigt som de möter konkurrens från e-handelsjättar som Amazon och Walmart.
Snabba leveranser har blivit en allt viktigare del av konsumenternas förväntningar.
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Tecknat avtal med flera aktörer
Amazon och Walmart har under flera år byggt ut sina leveranssystem, vilket har gjort leveranser samma dag eller inom ett par timmar vanligare.
Macy’s planerar exempelvis att erbjuda två timmars leverans från omkring 360 varuhus genom samarbetet med DoorDash. Det motsvarar merparten av kedjans cirka 430 butiker.
Macy’s har redan erbjudit DoorDash-leveranser via sin egen webbplats och app i begränsad omfattning.
Genom det nya avtalet blir varuhusets produkter samtidigt tillgängliga direkt i DoorDashs app.
DoorDash har under året även tecknat avtal med bland andra Barnes & Noble, Gap och Kohl’s.
Företaget sålde omkring 30 miljoner produkter direkt till konsumenter i juni, en kraftig ökning från cirka 9 miljoner vid samma tidpunkt året före.
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Vill ha varorna direkt
Även konkurrenten Uber har byggt ut sitt nätverk av detaljhandelspartners under året.
Costco har exempelvis ingått avtal med både Uber och DoorDash för snabba leveranser i USA, utöver sitt befintliga samarbete med Instacart.
Utvecklingen visar, menar experter, hur leveransplattformarna försöker göra sina appar till bredare handelsplatser snarare än rena tjänster för restaurangbeställningar.
För detaljhandeln innebär samarbetena en möjlighet att möta konsumenternas krav på snabbare leveranser utan att själva behöva bygga ut motsvarande distributionsnätverk.
Samtidigt är kunderna i allt högre grad beredda att betala extra för att få sina varor levererade samma dag, vilket skapar nya intäktsmöjligheter för leveransbolagen.
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