Därför köps brittiska bolag upp i rekordtakt, svenska EQT är med

Utländska köpare letar fynd i Storbritannien, och allt oftare struntar de i vad styrelsen tycker. Antalet fientliga uppköpsförsök mot brittiska börsbolag har ökat kraftigt, rapporterar CNBC.

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Siffrorna visar hur stor vågen är. Fram till början av juli hade utländska köpare lagt bud på brittiska bolag för 231 miljarder dollar. Det är 210 procent mer än samma period förra året, enligt Reuters som hänvisar till data från LSEG.

Utländska köpare står för 86 procent av värdet på alla brittiska företagsaffärer, och över hälften av dem kommer från USA. Mätt i värde är det den högsta nivån för utländska uppköp sedan statistiken började föras 1980.

Björnkramen gör comeback

Bakom ökningen ligger en taktik som brukade vara ovanlig i London: björnkramen. Köparen offentliggör ett bud med minst 20 procents premie, ofta efter att styrelsen redan sagt nej, och vänder sig sedan direkt till aktieägarna.

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Under det senaste året har tolv sådana bud lagts. Åtta av dem kom från utländska köpare.

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”Tekniken har blivit mer accepterad på en lågt värderad marknad där bolag lämnar börsen”, säger Philip Noblet på Jefferies.

Kate Cooper, partner på advokatbyrån Freshfields, menar att ett offentligt bud signalerar att aktieägarna kan behöva ”driva frågan själva”.