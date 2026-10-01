Fientliga bud har blivit vardag på Londonbörsen. Låga värderingar lockar utländska köpare, som i år budat på brittiska bolag för historiskt höga belopp. Svenska EQT står bakom en av de största affärerna.
Därför köps brittiska bolag upp i rekordtakt, svenska EQT är med
Utländska köpare letar fynd i Storbritannien, och allt oftare struntar de i vad styrelsen tycker. Antalet fientliga uppköpsförsök mot brittiska börsbolag har ökat kraftigt, rapporterar CNBC.
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Siffrorna visar hur stor vågen är. Fram till början av juli hade utländska köpare lagt bud på brittiska bolag för 231 miljarder dollar. Det är 210 procent mer än samma period förra året, enligt Reuters som hänvisar till data från LSEG.
Utländska köpare står för 86 procent av värdet på alla brittiska företagsaffärer, och över hälften av dem kommer från USA. Mätt i värde är det den högsta nivån för utländska uppköp sedan statistiken började föras 1980.
Björnkramen gör comeback
Bakom ökningen ligger en taktik som brukade vara ovanlig i London: björnkramen. Köparen offentliggör ett bud med minst 20 procents premie, ofta efter att styrelsen redan sagt nej, och vänder sig sedan direkt till aktieägarna.
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Under det senaste året har tolv sådana bud lagts. Åtta av dem kom från utländska köpare.
”Tekniken har blivit mer accepterad på en lågt värderad marknad där bolag lämnar börsen”, säger Philip Noblet på Jefferies.
Kate Cooper, partner på advokatbyrån Freshfields, menar att ett offentligt bud signalerar att aktieägarna kan behöva ”driva frågan själva”.
Segro och easyJet föll
Det tydligaste exemplet är fastighetsjätten Segro. När styrelsen i juni ”otvetydigt” avvisade amerikanska Prologis gick köparen direkt till aktieägarna. Trycket från investerarna blev så stort att Segro i början av augusti accepterade ett bud på omkring 14 miljarder pund, skriver Bloomberg.
Lågprisflygbolaget easyJet gick samma väg. Styrelsen avvisade tre bud från amerikanska riskkapitalbolaget Castlelake och kallade dem ”högst opportunistiska”, ett försök att köpa bolaget billigt.
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Castlelake vände sig då till aktieägarna. I juli ställde sig styrelsen bakom ett höjt bud på 5,2 miljarder pund, och även Apollo har lagt ett bud.
EQT gör rekordaffär
Även svenska aktörer är med. EQT köper testföretaget Intertek för 9,4 miljarder pund. Det är det största riskkapitalköpet av ett brittiskt bolag sedan Alliance Boots 2007.
EQT, som nyligen stängde sin största fond någonsin, har länge varit en av köparna som tömmer Londonbörsen på bolag, enligt Dagens PS.
Listan är lång. Schweiziska Zurich köper försäkringsbolaget Beazley för 8 miljarder pund, och KKR budar tillsammans med Energy Capital Partners på DCC för 5,75 miljarder pund.
Billigt och förutsägbart
Förklaringen är enkel. FTSE 100 handlas med rabatt jämfört med både europeiska och amerikanska börser, och brittiska bolag blir därmed ett billigt sätt att växa på en ny marknad.
”Storbritannien är en beprövad marknad”, säger Dominic Ross, partner på Clifford Chance, till Reuters.
Han pekar på att en stor del av affärerna kommer från USA, troligen på grund av de lägre värderingarna. Ett förutsägbart regelverk för uppköp gör också London attraktivt.
För Londonbörsen är det dåliga nyheter. Bolag försvinner snabbare än nya tillkommer, och konkurrensen om noteringarna hårdnar. I den kampen har Stockholm gått starkt.