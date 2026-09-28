Kinesisk batteritillverkare storsatsar i Europa – köper in sig i Volkswagen-fabrik

Kinesiska batteritillverkaren Gotion High-Tech investerar 1,1 miljarder euro, motsvarande omkring 1,25 miljarder dollar, i Volkswagens batterifabrik i Valencia i Spanien, rapporterar Reuters.

Investeringen är en del av en bredare satsning på att tillsammans bygga upp en europeisk leveranskedja för batterier.

Gotion tar genom affären en ägarandel på 49 procent i fabriken, medan Volkswagens batteriverksamhet PowerCo behåller majoriteten.

Äger 24 procent

Anläggningen ska bli ett europeiskt produktionscentrum för litiumjärnfosfatbatterier, så kallade LFP-batterier, som bland annat används i elbilar.

Samtidigt investerar PowerCo 470 miljoner euro i två av Gotion-koncernens anläggningar. Det gäller en battericellsfabrik i Šurany i Slovakien och en ny anläggning för produktion av katodmaterial i Kenitra i Marocko.

Volkswagen får i gengäld 49 procent av respektive verksamhet.

Volkswagen är sedan tidigare Gotions största enskilda aktieägare med 24 procent. Den tyska biljätten har samtidigt gått med på att sälja 5,3 procent av Gotion till en ännu inte namngiven köpare.

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