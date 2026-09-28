Kinesiska företag har redan tagit en stor del av marknaden för elbilar och batterier. Nu väljer en jätte inom branschen att investera i Europa.
Kinesisk batteritillverkare storsatsar i Europa – köper in sig i Volkswagen-fabrik
Kinesiska batteritillverkaren Gotion High-Tech investerar 1,1 miljarder euro, motsvarande omkring 1,25 miljarder dollar, i Volkswagens batterifabrik i Valencia i Spanien, rapporterar Reuters.
Investeringen är en del av en bredare satsning på att tillsammans bygga upp en europeisk leveranskedja för batterier.
Gotion tar genom affären en ägarandel på 49 procent i fabriken, medan Volkswagens batteriverksamhet PowerCo behåller majoriteten.
Äger 24 procent
Anläggningen ska bli ett europeiskt produktionscentrum för litiumjärnfosfatbatterier, så kallade LFP-batterier, som bland annat används i elbilar.
Samtidigt investerar PowerCo 470 miljoner euro i två av Gotion-koncernens anläggningar. Det gäller en battericellsfabrik i Šurany i Slovakien och en ny anläggning för produktion av katodmaterial i Kenitra i Marocko.
Volkswagen får i gengäld 49 procent av respektive verksamhet.
Volkswagen är sedan tidigare Gotions största enskilda aktieägare med 24 procent. Den tyska biljätten har samtidigt gått med på att sälja 5,3 procent av Gotion till en ännu inte namngiven köpare.
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Ökar närvaron i Europa
Enligt LSEG är aktieposten värd omkring 373 miljoner dollar.
Affären sker samtidigt som kinesiska företag ökar sin närvaro i Europa, medan EU väntas vidta ytterligare åtgärder för att skydda den europeiska industrin från billigare import.
För Volkswagen innebär satsningen ytterligare ett steg i bolagets omfattande omställning mot elbilar.
Den tyska koncernen genomför samtidigt stora besparingar och planerar att minska personalstyrkan med omkring 100 000 personer.
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