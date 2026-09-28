Det som gjorde Mag 7 magnifika håller på att försvinna

Det var i maj 2023 som Michael Hartnett, chefsstrateg på Bank of America, döpte Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia och Tesla till ”Magnificent 7” med en blinkning till westernklassikern. Sedan dess har bolagen varit den stora motorn i den amerikanska börsuppgången.

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Nu menar Hartnett att just det som en gång gjorde bolagen till ett självklart portföljinnehav har blivit en sårbarhet. Det säger han i podden Master Investor, som Fortune refererar.

Flykten från statspapperen

Enligt Hartnett växte Mag 7 delvis fram som ett alternativ till statsobligationer. Investerare ville inte låna ut pengar till stater som spenderade ”som fulla sjömän”. De föredrog bolag med enorma kassor som inte gjorde av med pengarna.

”Det var Mag 7. En del av anledningen till att de kallades magnifika var att de tjänade magnifika summor pengar och inte spenderade något av dem”, säger Hartnett.

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Nu är läget det omvända. Enligt Hartnett lägger bolagen över 1 000 miljarder dollar om året på AI-investeringar och har ett negativt kassaflöde på omkring 200 miljarder dollar.

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”Så de blir på sätt och vis underställda obligationsmarknaden. Om den pressar upp räntorna eller kreditspreadarna för mycket blir det inga investeringar”, säger han.

Goldman Sachs räknar med att de globala AI-investeringarna överstiger 1 000 miljarder dollar i år, och JPMorgans vd Jamie Dimon väntar sig att hyperscalarnas AI-utgifter når samma nivå nästa år.