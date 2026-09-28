AIP köper två svenska vindkraftsparker – tror på bättre marknad

Danska investeringsförvaltaren AIP Management har köpt två vindparker i Sverige med en sammanlagd kapacitet på 312 megawatt. Det rapporterar Wall Street Journal.

Affärerna är en del av bolagets satsning på att bygga upp en portfölj av nordiska vindkraftstillgångar i drift.

Den ena anläggningen är Aldermyrbergets vindkraftspark utanför Jörn i Västerbotten, med en kapacitet på 71 megawatt. Den köptes i juni.

Tuff marknad för tillfället

Den andra är Överturingen i Ånge kommun, på 241 megawatt, där affären tecknades i september.

Vindparkerna ligger i två olika svenska elprisområden och har varit i drift sedan 2020 respektive 2022, skriver Wall Street Journal.

AIP Management har utvecklat en strategi, kallad Project Winter, för att köpa befintliga vindkraftstillgångar i Norden.

Bolaget pekar på att marknaden för nya vindkraftsprojekt är pressad av svag ekonomi och att transaktionsaktiviteten samtidigt är låg.

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Enligt Domenico Tripodi, partner och en av cheferna för investeringar på AIP Management, har svensk landbaserad vindkraft fått kraftigt lägre värderingar sedan 2021.

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