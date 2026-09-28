Stockholmsbaserade Hector Rail, Skandinaviens största privata godstågsoperatör, får nya ägare. Köparna räknar med att sänkta svenska banavgifter ska bidra till tillväxten, och affären pekar mot ett värde kring två miljarder kronor.
Därför köper brittiska miljardfonder ett svenskt godstågsbolag
Det svenska godstågsbolaget Hector Rail, med huvudkontor i Stockholm och omkring 400 anställda, byter ägare. Fonder som förvaltas av InfraRed Capital Partners tar över hela bolaget från infrastrukturförvaltaren Ancala, framgår av ett pressmeddelande. Eftersom även Ancala är Londonbaserat går bolaget därmed från en brittisk ägare till en annan.
Den största posten tas av londonnoterade HICL Infrastructure. Fonden investerar omkring 68 miljoner pund, motsvarande cirka 850 miljoner kronor, och får 42 procent av aktierna. Räknat rakt av pekar det mot ett aktievärde kring 2 miljarder kronor för hela bolaget, även om den faktiska värderingen kan påverkas av affärens struktur och bolagets skulder.
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Svensk järnvägspolitik är en uttalad del av köparens kalkyl. Trafikverkets beslut att sänka banavgifterna för godståg med omkring 20 procent från 2028 finns med i investeringscaset.
Investeringen finansieras med HICL:s befintliga kassa och väntas slutföras senast den 31 december, under förutsättning att sedvanliga godkännanden från tredje part lämnas. Därefter motsvarar innehavet ungefär 2,3 procent av portföljens värde.
Skandinaviens största privata godsoperatör
Hector Rail är ingen liten aktör. Bolaget grundades 2004, har i dag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland och beskrivs av köparen som Skandinaviens största privata godstågsoperatör.
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Av de anställda är cirka 300 lokförare. Flottan består av runt 100 lok, där ungefär tre fjärdedelar är elektriska. Kunderna finns inom bland annat skog, intermodala transporter och energi, och de fem största har i snitt varit kunder i mer än 16 år.
Ancala köpte bolaget 2020, under pandemin, när många andra investerare undvek transportsektorn. Branschen har samtidigt varit tuff, statliga Green Cargo varslade i januari 115 tjänster.
Ett steg upp på riskskalan
För HICL, som traditionellt investerat i stabila och inflationskopplade tillgångar, är affären ett strategiskt skifte. Hector Rail blir fondens första så kallade Enhancer-investering, i linje med den strategi som presenterades i juli och som siktar på en total årsavkastning på över 10 procent på medellång sikt.
”Hector Rail är ett infrastrukturbolag av hög kvalitet med en stark position på den skandinaviska marknaden för godståg”, säger Edward Hunt, chef för Core Income Funds på InfraRed, i en kommentar.
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Affären kommer i ett läge där stigande räntor pressar infrastrukturaffärer i Europa. Flera tunga budgivare, däribland KKR och GIP, har exempelvis dragit sig ur försäljningen av spanska Acciona Energía.
Banavgifterna i kalkylen
Köparen räknar med en tvåsiffrig genomsnittlig årlig EBITDA-tillväxt de kommande fem åren. Intäkterna har ökat med omkring 7 procent per år under den senaste femårsperioden.
De sänkta banavgifterna kombineras i kalkylen med att lastbilstransporter bedöms bli dyrare. Trafikverket fattade beslutet om sänkta banavgifter i maj. Bakgrunden var omfattande kritik mot höjningen vid årsskiftet 2024–2025, då avgifterna för godståg steg med 40–55 procent.
Effekten är dock mer indirekt än den kan verka. Enligt HICL förs energi- och banavgiftskostnader till stor del vidare till kunderna. Vinsten ligger alltså främst i att järnvägen blir mer konkurrenskraftig mot lastbilen – inte i direkt högre marginaler.
På längre sikt väntas också Fehmarn bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland, som beräknas öppna i början av 2030-talet, korta restiderna på bolagets internationella linjer.