Därför köper brittiska miljardfonder ett svenskt godstågsbolag

Det svenska godstågsbolaget Hector Rail, med huvudkontor i Stockholm och omkring 400 anställda, byter ägare. Fonder som förvaltas av InfraRed Capital Partners tar över hela bolaget från infrastrukturförvaltaren Ancala, framgår av ett pressmeddelande. Eftersom även Ancala är Londonbaserat går bolaget därmed från en brittisk ägare till en annan.

Den största posten tas av londonnoterade HICL Infrastructure. Fonden investerar omkring 68 miljoner pund, motsvarande cirka 850 miljoner kronor, och får 42 procent av aktierna. Räknat rakt av pekar det mot ett aktievärde kring 2 miljarder kronor för hela bolaget, även om den faktiska värderingen kan påverkas av affärens struktur och bolagets skulder.

Missa inte: 37 banker, en ny valuta – alla svenska storbanker står bakom den. Realtid

Svensk järnvägspolitik är en uttalad del av köparens kalkyl. Trafikverkets beslut att sänka banavgifterna för godståg med omkring 20 procent från 2028 finns med i investeringscaset.

Investeringen finansieras med HICL:s befintliga kassa och väntas slutföras senast den 31 december, under förutsättning att sedvanliga godkännanden från tredje part lämnas. Därefter motsvarar innehavet ungefär 2,3 procent av portföljens värde.

Skandinaviens största privata godsoperatör

Hector Rail är ingen liten aktör. Bolaget grundades 2004, har i dag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland och beskrivs av köparen som Skandinaviens största privata godstågsoperatör.

Läs även: Spanien köper tåg för 350 km/h – SJ får nöja sig med svensk räls. Dagens PS

ANNONS

Av de anställda är cirka 300 lokförare. Flottan består av runt 100 lok, där ungefär tre fjärdedelar är elektriska. Kunderna finns inom bland annat skog, intermodala transporter och energi, och de fem största har i snitt varit kunder i mer än 16 år.

Ancala köpte bolaget 2020, under pandemin, när många andra investerare undvek transportsektorn. Branschen har samtidigt varit tuff, statliga Green Cargo varslade i januari 115 tjänster.