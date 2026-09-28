Ryssland har ett stort behov av aluminium just nu, och ett bolag på Irland spelar en nyckelroll. Det har väckt EU:s uppmärksamhet.
Irland stöttar Putins krigsmaskin med viktig råvara – sanktioner väntas
Ett aluminiumraffinaderi på Irland levererar en betydande del av den aluminiumoxid som används av ryska tillverkare av metallen.
Raffinaderiet Aughinish Alumina ligger på Irlands västkust och ägs av den ryska metallkoncernen Rusal.
Nu överväger EU att införa sanktioner mot bolaget.
Har inte fått sanktioner tidigare
Aluminiumoxid, eller aluminiumoxid, är en kemisk förening som används för att framställa aluminium.
Aughinish exporterar både till ryska smältverk och till kunder i bland annat Frankrike, Nederländerna och Sverige. Anläggningen har hittills inte omfattats av EU:s sanktioner mot Ryssland, skriver The Economist.
Enligt en granskning från OCCRP och Irish Times har andelen av Aughinishs export som går till Ryssland ökat kraftigt sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina.
År 2021 gick omkring 24 procent av exporten till Ryssland. 2025 hade andelen stigit till 68 procent.
Aluminiumet från Rusal används i sin tur av ryska företag som levererar till försvarsindustrin.
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1 000 arbetar där
Enligt granskningen har aluminium från en Moskva-baserad råvaruhandlare gått till företag som tillverkar bland annat robotar, stridsvagnar, bombflygplan och andra vapensystem. Flera av företagen omfattas redan av EU-sanktioner.
Rusal grundades av den ryske oligarken Oleg Deripaska, som har varit föremål för EU-sanktioner sedan 2022.
Deripaska har dock endast en minoritetsandel i Rusal, vilket har gjort att Aughinish kunnat undgå sanktioner. Raffinaderiet förnekar att det har gjort något fel.
Företaget har varnat för att sanktioner kan tvinga fram en nedläggning och därmed skada den europeiska aluminiumindustrin.
Aughinish sysselsätter omkring 1 000 personer och säljer dessutom överskottsel från sitt gaskraftverk till det irländska elnätet.
Enligt The Economist är dock effekten på Europas aluminiumindustri sannolikt begränsad. EU:s smältverk behöver omkring två miljoner ton aluminiumoxid per år, medan Aughinish hittills i år bara har levererat omkring 300 000 ton.
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Ska förhandlas i oktober
Det finns dessutom flera andra raffinaderier i Europa som skulle kunna leverera råvaran.
Irland var 2024 den tredje största leverantören av aluminiumoxid till Ryssland, efter Kina och Indonesien.
Förhandlingarna om EU:s nästa sanktionspaket väntas inledas i början av oktober. Flera medlemsländer vill då inkludera export av aluminiumoxid till Ryssland i sanktionerna.
För den irländska regeringen innebär frågan samtidigt en politisk balansgång, eftersom fabriken är en betydande arbetsgivare och Irland för närvarande innehar det roterande ordförandeskapet i EU ministerråd.
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