Irland stöttar Putins krigsmaskin med viktig råvara – sanktioner väntas

Ett aluminiumraffinaderi på Irland levererar en betydande del av den aluminiumoxid som används av ryska tillverkare av metallen.

Raffinaderiet Aughinish Alumina ligger på Irlands västkust och ägs av den ryska metallkoncernen Rusal.

Nu överväger EU att införa sanktioner mot bolaget.

Har inte fått sanktioner tidigare

Aluminiumoxid, eller aluminiumoxid, är en kemisk förening som används för att framställa aluminium.

Aughinish exporterar både till ryska smältverk och till kunder i bland annat Frankrike, Nederländerna och Sverige. Anläggningen har hittills inte omfattats av EU:s sanktioner mot Ryssland, skriver The Economist.

Enligt en granskning från OCCRP och Irish Times har andelen av Aughinishs export som går till Ryssland ökat kraftigt sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina.

År 2021 gick omkring 24 procent av exporten till Ryssland. 2025 hade andelen stigit till 68 procent.

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Aluminiumet från Rusal används i sin tur av ryska företag som levererar till försvarsindustrin.

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