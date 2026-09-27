Fonden steg med 60 000 procent på tre år – nu anklagas förvaltaren för fusk

Turkiets finansmarknad har skakats av en omfattande fondskandal efter att ett stort antal investeringsfonder redovisat spektakulära avkastningar.

Flera fondförvaltare har nu anklagats för marknadsmanipulation och investerare riskerar att förlora stora delar av sina pengar.

En av de mest uppmärksammade aktörerna är kapitalförvaltaren Tera, vars största fond steg med mer än 60 000 procent på tre år.

Kunde inte ta ut pengarna

Ett annat bolag, Destek Finans Faktoring, blev Turkiets näst största börsnoterade företag bara 17 månader efter börsintroduktionen, efter att aktien stigit omkring 7 000 procent, skriver The Economist.

Sedan vände utvecklingen snabbt. Tera och flera andra fondförvaltare kunde inte betala investerare som ville ta ut sina pengar.

Turkiets börsindex föll med mer än 5 procent den 16 september och på två dagar försvann omkring 30 miljarder dollar i börsvärde.

Turkiets finansinspektion har beslutat att avveckla 131 investeringsfonder med sammanlagda tillgångar på omkring 18 miljarder dollar. Omkring 450 000 investerare berörs och kan behöva vänta länge på att få tillbaka sina pengar.

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Samtidigt har myndigheterna gripit ett stort antal personer inom finanssektorn, däribland Teras styrelseordförande.

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