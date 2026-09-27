Börsen i Turkiet blev plötsligt stekhet och många trodde att deras tillgångar ökade mångdubbelt i värde. Men en skandal har nu briserat som gör att vissa riskerar att bli av med sina pengar.
Fonden steg med 60 000 procent på tre år – nu anklagas förvaltaren för fusk
Turkiets finansmarknad har skakats av en omfattande fondskandal efter att ett stort antal investeringsfonder redovisat spektakulära avkastningar.
Flera fondförvaltare har nu anklagats för marknadsmanipulation och investerare riskerar att förlora stora delar av sina pengar.
En av de mest uppmärksammade aktörerna är kapitalförvaltaren Tera, vars största fond steg med mer än 60 000 procent på tre år.
Kunde inte ta ut pengarna
Ett annat bolag, Destek Finans Faktoring, blev Turkiets näst största börsnoterade företag bara 17 månader efter börsintroduktionen, efter att aktien stigit omkring 7 000 procent, skriver The Economist.
Sedan vände utvecklingen snabbt. Tera och flera andra fondförvaltare kunde inte betala investerare som ville ta ut sina pengar.
Turkiets börsindex föll med mer än 5 procent den 16 september och på två dagar försvann omkring 30 miljarder dollar i börsvärde.
Turkiets finansinspektion har beslutat att avveckla 131 investeringsfonder med sammanlagda tillgångar på omkring 18 miljarder dollar. Omkring 450 000 investerare berörs och kan behöva vänta länge på att få tillbaka sina pengar.
Samtidigt har myndigheterna gripit ett stort antal personer inom finanssektorn, däribland Teras styrelseordförande.
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Kunde pressa upp priserna
Misstankarna gäller bland annat marknadsbedrägerier och manipulation. Tillgångar har också frysts för flera personer.
Enligt uppgifter hade problemen kunnat upptäckas tidigare. Turkiets finansminister Mehmet Simsek varnade redan förra året för tecken på manipulation på aktiemarknaden och utlovade skärpta regler.
Det har senare framkommit uppgifter om att vissa fonder köpte aktier som handlades mycket sparsamt, bland annat aktier i bolag med koppling till fondförvaltarna själva.
Genom att köpa stora mängder aktier kunde priserna pressas upp. De högre kurserna gjorde det sedan möjligt att redovisa stora värdeökningar och locka nya investerare.
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Försvagat förtroende
I juni varnade indexleverantören MSCI för att Turkiet riskerade att förlora sin status som tillväxtmarknad och i stället klassas som en gränsmarknad om myndigheterna inte agerade.
Turkiets regering har tonat ned risken för att krisen ska sprida sig till resten av ekonomin.
Utländska investerare tycks också bedöma att problemen är begränsade till finansmarknaden.
Men skandalen har samtidigt försvagat förtroendet för Turkiets finansiella institutioner.
Landet har under flera år försökt stärka Istanbul som internationellt finanscentrum och locka utländskt kapital.
Bakgrunden är också en långvarig inflation. Konsumentpriserna steg med mer än 80 procent under 2022 och inflationen ligger fortfarande omkring 30 procent. Många turkiska sparare har därför sökt högre avkastning på aktiemarknaden.
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