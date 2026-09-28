Chipjätten Nvidia utökar sitt program för aktieåterköp med 150 miljarder dollar. Enligt bolaget självt är det den största höjningen av ett återköpsmandat som någonsin gjorts.
Nvidia förbereder historiskt aktieåterköp
Den amerikanska AI-chiptillverkaren Nvidia meddelade på måndagen att den har höjt taket för sina återköp med 150 miljarder dollar, motsvarande omkring 1,5 biljoner kronor.
Därmed uppgår det totala kvarvarande återköpsutrymmet till 235 miljarder dollar. Enligt Bloomberg ska programmet vara genomfört till och med räkenskapsåret 2028.
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Nvidia beskriver själv beskedet som den största höjningen av ett återköpsmandat i historien, rapporterar CNBC.
Marknaden tog emot nyheten väl. Aktien steg med knappt 2 procent på måndagsmorgonen, trots att teknikaktier i övrigt backade, enligt Investing.com.
”Speglar vår tilltro”
Grundaren och vd:n Jensen Huang kopplar beslutet till AI-boomen. Tillväxten drivs enligt honom av ett plattformsskifte till AI och accelererade beräkningar av ett slag som bara inträffar en gång per generation.
Kassaflödet räcker både till investeringar i tekniken och till att ge tillbaka kapital till aktieägarna, menar han. ”Mandatet speglar vår tilltro till de långsiktiga möjligheterna”, säger Huang i ett uttalande.
Värderingen har krympt
Enligt Brian Sozzi, chefredaktör på Yahoo Finance, ser Huang ett läge att köpa tillbaka aktier billigt. Nvidias framåtblickande p/e-tal har sjunkit stadigt sedan augusti 2024, och nedgången har accelererat i år trots en rad starka kvartal.
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I dag handlas aktien till 24 gånger väntad vinst. Det är inte långt från S&P 500:s multipel på 20, trots att Nvidia hör till de snabbast växande bolagen i USA.
Aktien har ändå stigit 24 procent det senaste året, och börsvärdet ligger på 5,42 biljoner dollar. Nvidia är också populärt bland svenska småsparare.
Från noll till rekord
Återköpen är en relativt ny företeelse för Nvidia. Under 2020 och 2021 köpte bolaget i stort sett inte tillbaka några aktier alls. Sedan växte återköpen från runt 10 miljarder dollar räkenskapsåret 2023 till nästan 34 miljarder räkenskapsåret 2025.
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Samtidigt letar Nvidia efter nya sätt att finansiera AI-utbyggnaden, bland annat genom att göra sina AI-chip till en investeringsbar tillgångsklass.
Kritik och orosmoln
Alla är inte övertygade om att återköpen skapar värde. Investeraren Michael Burry har tidigare kritiserat Nvidia för att ha köpt tillbaka aktier för 112,5 miljarder dollar samtidigt som antalet utestående aktier ökade med 47 miljoner. Återköpen fungerar i praktiken som ett skydd mot utspädningen från aktiebaserade ersättningar till de anställda, menar han, enligt Benzinga.
Framöver hänger mycket på AI-investeringarna. De stora molnbolagens sammanlagda investeringar väntas överstiga 1 300 miljarder dollar till 2027. Huang har tidigare i månaden sagt att Nvidia ska fördubbla antalet sålda chip nästa år.
Men det finns problem. Nvidia har nyligen varnat för att stigande priser på datorminnen kommer att pressa bruttomarginalerna under flera kvartal.