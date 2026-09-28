Nvidia förbereder historiskt aktieåterköp

Den amerikanska AI-chiptillverkaren Nvidia meddelade på måndagen att den har höjt taket för sina återköp med 150 miljarder dollar, motsvarande omkring 1,5 biljoner kronor.

Därmed uppgår det totala kvarvarande återköpsutrymmet till 235 miljarder dollar. Enligt Bloomberg ska programmet vara genomfört till och med räkenskapsåret 2028.

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Nvidia beskriver själv beskedet som den största höjningen av ett återköpsmandat i historien, rapporterar CNBC.

Marknaden tog emot nyheten väl. Aktien steg med knappt 2 procent på måndagsmorgonen, trots att teknikaktier i övrigt backade, enligt Investing.com.

”Speglar vår tilltro”

Grundaren och vd:n Jensen Huang kopplar beslutet till AI-boomen. Tillväxten drivs enligt honom av ett plattformsskifte till AI och accelererade beräkningar av ett slag som bara inträffar en gång per generation.

Kassaflödet räcker både till investeringar i tekniken och till att ge tillbaka kapital till aktieägarna, menar han. ”Mandatet speglar vår tilltro till de långsiktiga möjligheterna”, säger Huang i ett uttalande.