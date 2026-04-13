En av Kinas största producenter av sällsynta jordartsmetaller har höjt priserna kraftigt inför andra kvartalet, i en signal om åtstramade marknadsvillkor och stigande geopolitiska spänningar.
Kina chockhöjer priset på kritisk råvara
China Northern Rare Earth Group meddelade i fredags att bolagets transaktionspris för koncentrat av sällsynta jordartsmetaller under andra kvartalet 2026 satts till 38 804 yuan, motsvarande cirka 5 390 dollar, per ton, en ökning med närmare 45 procent jämfört med första kvartalet, rapporterar Mining.com.
Priset, som baseras på material med 50 procent sällsynta jordartoxider, är mer än dubbelt så högt som vid samma tidpunkt förra året.
Prishöjningen är den största sedan Kina reformerade sin prissättning av sällsynta jordartsmetaller 2023, enligt data sammanställd av Bloomberg.
Aktierna stiger
Beskedet fick omedelbart genomslag på de kinesiska börserna.
Aktien i Inner Mongolia Baotou Steel Union med så mycket som 8,5 procent, medan China Northern Rare Earth Group gick upp 3,1 procent och China Rare Earth Resources and Technology avancerade 2,5 procent.
Geopolitisk oro driver marknaden
Prishöjningen sker i en tid då Kina har skärpt exportkontrollerna av sällsynta jordartsmetaller.
I oktober 2025 meddelade Pekings handelsministerium att metallerna inte längre får exporteras för användning i utländska försvarssystem, enligt CNBC.
Beroendet av kinesiska leveranser är omfattande.
Kina kontrollerar 95 procent av den globala produktionen av tunga sällsynta jordartsmetaller, medan USA importerar nästan hela sitt behov. Det varnade Michael P. Cadenazzi Jr., biträdande krigsminister för industriell baspolitik, inför den amerikanska senatens försvarsutskott i februari.
Sårbarheten har blivit alltmer akut i takt med att modern krigföring i allt högre grad bygger på drönare och avancerade vapensystem som kräver magneter tillverkade av dessa metaller. Ukraina producerade 1,2 miljoner drönare enbart under 2024.
Svavelsyrebrist förvärrar läget
Samtidigt har kriget i Mellanöstern skapat en global brist på svavelsyra, ett ämne som är centralt i utvinningen av mineraler.
Kina meddelade i förra veckan att man planerar att blockera egna leveranser av svavelsyra från och med maj, ett drag som ytterligare kan strama åt utbudet.
Frågan om tillgång till sällsynta jordartsmetaller väntas bli en nyckelfråga när USA:s president Donald Trump träffar Kinas ledare Xi Jinping den 14–15 maj.
Bank of America bedömer att den globala efterfrågan på neodymmagneter kan växa med omkring 9 procent årligen fram till 2035, drivet av elfordon, robotik och AI-infrastruktur.
I USA väntas efterfrågan femfaldigas under samma period – men varken USA eller Europa har strategiska reserver av förädlade sällsynta jordartsmetaller.