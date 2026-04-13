Kina chockhöjer priset på kritisk råvara

China Northern Rare Earth Group meddelade i fredags att bolagets transaktionspris för koncentrat av sällsynta jordartsmetaller under andra kvartalet 2026 satts till 38 804 yuan, motsvarande cirka 5 390 dollar, per ton, en ökning med närmare 45 procent jämfört med första kvartalet, rapporterar Mining.com.

Priset, som baseras på material med 50 procent sällsynta jordartoxider, är mer än dubbelt så högt som vid samma tidpunkt förra året.

Prishöjningen är den största sedan Kina reformerade sin prissättning av sällsynta jordartsmetaller 2023, enligt data sammanställd av Bloomberg.

Aktierna stiger

Beskedet fick omedelbart genomslag på de kinesiska börserna.

Aktien i Inner Mongolia Baotou Steel Union med så mycket som 8,5 procent, medan China Northern Rare Earth Group gick upp 3,1 procent och China Rare Earth Resources and Technology avancerade 2,5 procent.

