Boomer-generationen levde gott – lämnar notan till yngre

Europas växande generationsklyfta riskerar att bli en av kontinentens största ekonomiska och politiska utmaningar.

Det menar den ansedda tidskriften The Economist.

I en analys beskriver tidningen hur yngre generationer i allt högre grad får bära kostnaderna för ett välfärdssystem som utformades under helt andra demografiska förutsättningar.

Svårt att köpa eget hus

Under efterkrigstiden byggdes omfattande pensions- och välfärdssystem upp i takt med att Europas ekonomi och befolkning växte. Men i dag ser verkligheten annorlunda ut.

Födelse­talen har sjunkit kraftigt samtidigt som människor lever längre, vilket innebär att allt färre yrkesverksamma ska försörja allt fler pensionärer.

Enligt analysen märks konsekvenserna särskilt tydligt på bostadsmarknaden. Många äldre generationer köpte sina bostäder när priserna var betydligt lägre än i dag och har sett värdena stiga kraftigt över tid.

För yngre européer har utvecklingen i stället gjort det allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. Fler bor kvar hemma långt upp i vuxen ålder och många ser arv som en mer realistisk väg till ekonomisk trygghet än eget bostadsköp.

