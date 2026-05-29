Att människor ständigt får det bättre har varit en grundbult i samhällssystemet. Men den trenden är på väg att brytas.
Boomer-generationen levde gott – lämnar notan till yngre
Europas växande generationsklyfta riskerar att bli en av kontinentens största ekonomiska och politiska utmaningar.
Det menar den ansedda tidskriften The Economist.
I en analys beskriver tidningen hur yngre generationer i allt högre grad får bära kostnaderna för ett välfärdssystem som utformades under helt andra demografiska förutsättningar.
Svårt att köpa eget hus
Under efterkrigstiden byggdes omfattande pensions- och välfärdssystem upp i takt med att Europas ekonomi och befolkning växte. Men i dag ser verkligheten annorlunda ut.
Födelsetalen har sjunkit kraftigt samtidigt som människor lever längre, vilket innebär att allt färre yrkesverksamma ska försörja allt fler pensionärer.
Enligt analysen märks konsekvenserna särskilt tydligt på bostadsmarknaden. Många äldre generationer köpte sina bostäder när priserna var betydligt lägre än i dag och har sett värdena stiga kraftigt över tid.
För yngre européer har utvecklingen i stället gjort det allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. Fler bor kvar hemma långt upp i vuxen ålder och många ser arv som en mer realistisk väg till ekonomisk trygghet än eget bostadsköp.
Läs mer: Grattis boomers – rikaste generationen någonsin. Realtid
Ökad press på statsfinanserna
Samtidigt pekas pensionssystemen ut som en växande belastning för de offentliga finanserna.
Till skillnad från exempelvis USA finansieras en stor del av pensionerna i Europa genom dagens skattebetalare.
När antalet pensionärer ökar och arbetskraften växer långsammare ökar pressen på statsbudgetarna.
Utvecklingen får också politiska följder. Eftersom äldre väljare utgör en allt större del av väljarkåren anpassar sig politiker i hög grad efter deras prioriteringar.
Kritiker menar att satsningar på pensioner och äldreomsorg ofta prioriteras framför investeringar i utbildning, forskning och innovation.
Kan bli konflikter mellan generationer
Frågan har blivit allt mer aktuell efter pandemin, då yngre generationer under flera år levde med omfattande restriktioner som i stor utsträckning syftade till att skydda äldre grupper.
Flera bedömare anser att balansen mellan generationerna nu måste diskuteras mer öppet.
Analysen varnar för att Europas åldrande befolkning riskerar att hämma både ekonomisk dynamik och framtidstro.
Om utvecklingen fortsätter kan nästa generation få det svårare att uppnå samma levnadsstandard som sina föräldrar, något som länge varit en grundläggande förväntning i Europas samhällsmodell.
Läs mer: Toppekonom varnar för USA:s statsskuld – riskerar att explodera. Dagens PS