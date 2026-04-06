1100 mil från Iran gör Kina och väst upp om framtiden

Världens främsta fyndighet

Norska E24 har besökt projektet och pratat med bolagets chef på platsen. Han är förstås part i målet, men fullständigt lyrisk:

”Vi visste inte hur viktigt och bra det här projektet var. För att vara helt ärlig: jag hade inte särskilt bra koll på sällsynta jordartsmetaller. Jag hade jobbat med guldgruvor i 25 år”, säger han till E24.

Under 2022 reste Carvalho till Sydafrika för att träffa en geolog med omfattande erfarenhet av sällsynta jordartsmetaller. Efter att ha granskat proverna var domen tydlig.

”Han sade: Kompis, om det här stämmer är det den bästa fyndigheten i världen. Sätt dig på ett flyg till Brasilien och förhandla fram ett projekt.”

Kort därefter tog bolaget de inledande stegen för att påbörja produktionen, och i dagsläget har de redan en pilotanläggning i drift.

Viktigt projekt för oberoende mot Kina

Sällsynta jordartsmetaller är avgörande för teknologi, energiomställning och säkerhet. Enligt Marcelo Carvalho på Meteoric Resources används de i allt från elbilar och robotar till missiler och drönare:

”Antingen spelar du på lag med Kina eller med väst”, konstaterar Klaus Petersen på Viridis angående det geopolitiska spelet.

Brasiliensäventyret kostar stora summor, och enbart Meteoric investerar över en miljon dollar i månaden. Medan australiska bolag rycker fram för att säkra västerländska försörjningskedjor utanför Kina, stiger marknadsvärdena kraftigt i takt med de nyligen utfärdade licenserna i Poços de Caldas.

Satsningen möter dock lokalt motstånd. Miljöaktivister uttrycker stor oro för vattenförbrukning och enorma miljökonsekvenser i regionen. De befinnar att processen för tillstånd skyndas på innan lokalbefolkningen hinner bli medveten om de långsiktiga skadorna som blir kvar efter att bolagen har lämnat platsen.

Dominant Kina skapar prisexplosion

Kinas kontroll över den globala marknaden för kritiska mineraler får drastiska konsekvenser. Volfram illustrerar ett tydligt exempel. Under 2025 stod Kina för hela 79 procent av världsproduktionen.

När landet införde exportkontroller och minskade sina leveranser med cirka 40 procent ströps utbudet till resten av världen. Detta i kombination med en ökad efterfrågan från försvarsindustrin har drivit upp priset på volfram med hela 557 procent på bara ett år.

I praktiken innebär det en sårbarhet för västerländsk industri, särskilt inom flyg-, fordons- och vapentillverkning där metallen är oumbärlig på grund av sin extrema hårdhet och värmetålighet.

USA har inte haft någon egen produktion sedan 2015, vilket tvingar västs industrier att söka alternativ i länder som Sydkorea för att säkra leveranser till missiler och ammunition.

Trots ansträngningar att bryta beroendet bedöms det ta flera år att etablera ny gruvdrift, vilket ger Kina ett kraftfullt ekonomiskt och geopolitiskt påtryckningsmedel på världsmarknaden.

