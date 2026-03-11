Kinas dominans över sällsynta jordartsmetaller utgör ett direkt hot mot västerländsk militär förmåga. Det oroar USA och andra västmakter
95 procent kontrolleras av Kina – kan avgöra framtidens krig
Inför den amerikanska senatens försvarsutskott i februari varnade Michael P. Cadenazzi Jr., biträdande krigsminister för industriell baspolitik, för att:
”Vår främsta strategiska konkurrent, Kina, kontrollerar den globala leveranskedjan för ett flertal kritiska mineraler”, sade Cadenazzi enligt Pentagons egna nyhetskanal.
Han beskrev situationen som ”en klar och närvarande fara för vår nationella säkerhet” och pekade på att Kina kontrollerar 95 procent av den globala produktionen av tunga sällsynta jordartsmetaller, medan USA importerar nästan 100 procent av sitt behov.
Drönare ändrar behoven
Sårbarheten har blivit alltmer påtaglig i takt med att drönare revolutionerat modern krigföring.
Enligt Oilprice.com producerade Ukraina 1,2 miljoner drönare enbart under 2024 och satte in uppemot 9 000 drönare per dag vid fronten under 2025.
Varje drönares motor kräver magneter tillverkade av sällsynta jordartsmetaller, och i praktiken har samtliga dessa magneter sitt ursprung i kinesisk förädling.
Beroendet sträcker sig långt bortom drönare. Ett F-35-stridsflygplan innehåller cirka 435 kilo sällsynta jordartsmetaller, medan en nästa generations jagare kräver uppemot 2,5 ton.
Kina håller allt hårdare om metallerna
I oktober 2025 skärpte Peking tonen mot världen. Kinas handelsministerium meddelade att sällsynta jordartsmetaller inte längre får exporteras för användning i utländska försvarssystem, skriver CNBC.
Enligt mineralexperten Gracelin Baskaran vid Center for Strategic and International Studies innebär restriktionerna att Kina i praktiken kan undergräva västerländsk försvarsuppbyggnad i en tid av växande globala spänningar.
Efterfrågan bara ökar
Samtidigt ökar efterfrågan dramatiskt. Bank of America bedömer att den globala efterfrågan på neodymmagneter kan växa med omkring 9 procent årligen fram till 2035, drivet av elfordon, robotik och AI-infrastruktur, skriver Euronews.
I USA väntas efterfrågan femfaldigas under samma period. Trots detta saknar både USA och Europa strategiska reserver av förädlade sällsynta jordartsmetaller.
”I årtionden har vi outsourcat och offshorelagt gruvdrift och förädling, vilket skapat en strategisk sårbarhet av högsta rang”, sa Cadenazzi till utskottet i februari.
Han presenterade en flerårig strategi för att bygga upp inhemsk produktionskapacitet med stöd av Defence Production Act, samtidigt som allierade länder involveras i leveranskedjorna.
Inte bara drönare
Det är heller inte bara drönare som behöver de här metallerna. Den stora AI-ubyggnaden är också beroende av Kinas resurser.
”Den fysiska AI-utbyggnaden skapar akuta beroenden av råvaror där Kina dominerar globala leveranskedjor”, sa Jordi Visser, chefsforskare på 22V Research till Euronews.
Frågan har också fått handelspolitiska konsekvenser. Efter att Trump hotat med 100-procentiga tullar på kinesiska varor svarade Peking med att hota att strypa exporten av sällsynta jordartsmetaller.