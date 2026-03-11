95 procent kontrolleras av Kina – kan avgöra framtidens krig

Inför den amerikanska senatens försvarsutskott i februari varnade Michael P. Cadenazzi Jr., biträdande krigsminister för industriell baspolitik, för att:

”Vår främsta strategiska konkurrent, Kina, kontrollerar den globala leveranskedjan för ett flertal kritiska mineraler”, sade Cadenazzi enligt Pentagons egna nyhetskanal.

Han beskrev situationen som ”en klar och närvarande fara för vår nationella säkerhet” och pekade på att Kina kontrollerar 95 procent av den globala produktionen av tunga sällsynta jordartsmetaller, medan USA importerar nästan 100 procent av sitt behov.

Drönare ändrar behoven

Sårbarheten har blivit alltmer påtaglig i takt med att drönare revolutionerat modern krigföring.

Enligt Oilprice.com producerade Ukraina 1,2 miljoner drönare enbart under 2024 och satte in uppemot 9 000 drönare per dag vid fronten under 2025.

Varje drönares motor kräver magneter tillverkade av sällsynta jordartsmetaller, och i praktiken har samtliga dessa magneter sitt ursprung i kinesisk förädling.

Beroendet sträcker sig långt bortom drönare. Ett F-35-stridsflygplan innehåller cirka 435 kilo sällsynta jordartsmetaller, medan en nästa generations jagare kräver uppemot 2,5 ton.