Storbanken JP Morgan Private Bank har publicerat sin halvårsutsikt för 2026, med tre centrala teman: global fragmentering, inflation och artificiell intelligens. Budskapet till investerare är tydligt, disciplin lönar sig mer än panik.
JP Morgan varnar för överreaktion – disciplin måste gälla
”Den största risken investerare står inför i dag är inte volatiliteten i sig – utan impulsen att överreagera på den”, skriver bankens strateger.
Att retirera till sidlinjen i orostider kan visa sig vara det dyraste beslutet av alla, menar banken.
Fragmentering ritar om kartan
JP Morgan pekar på stängningen av Hormuzsundet som det största oljeutbudschocken sedan andra världskriget, men betonar att det inte är en isolerad händelse, utan en del av en strukturell omriktning av världsekonomin mot säkerhet och resiliens.
Denna fragmentering har redan satt spår på börserna. Europeiska försvarsaktier dubblades under 2025, naturresursaktier steg med omkring 30 procent och guld har ökat med över 130 procent på tre år.
Framåt ser banken möjligheter i tillväxtmarknader, säkerhetsdrivna investeringar och så kallade national champions, bolag med strategisk betydelse för sina hemmaekonomier, ofta med politiskt stöd och tillgång till viktiga resurser.
Inflation kräver bredare verktyg
Redan innan konflikten i Iran låg den amerikanska inflationen nära tre procent.
Energiprisuppgången har fördjupat problemet, och sedan konflikten bröt ut har både aktier och obligationer fallit. JP Morgan menar att investerare behöver ett bredare verktyg, ett som inkluderar reala tillgångar och aktiva strategier.
Råvarukopplade aktier, global infrastruktur och fastigheter har historiskt gett åtta till tolv procent i årlig avkastning i olika inflationsmiljöer, uppger pressmeddelandet.
Ändå saknar nära 80 procent av de tillfrågade family offices exponering mot infrastruktur.
Inte dags att vända AI ryggen
Vad gäller artificiell intelligens varnar JP Morgan för att gå emot trenden.
Banken anser att den rådande narrativen om AI är alltför pessimistisk och att tekniken kan bli en av de mest kraftfulla disinflationskrafterna på en generation.
”Vår rekommendation är att exponera sig mot de bolag som gynnas av datacenter och undvika sektorer som är sårbara för omvälvningar”, skriver strategerna.
London-investering kan omprövas
JP Morgans vd Jamie Dimon meddelade samtidigt i Paris på onsdagen att bankens planerade miljardsatsning i London, ett kontorskomplex i Canary Wharf avsett för upp till 12 000 anställda, kan komma att omprövas om den politiska turbulensen i Storbritannien leder till ett regeringsskifte med en mer bankkritisk inriktning, skriver Dagens PS.
Uttalandet kom i ett känsligt läge för premiärminister Keir Starmer, som pressas hårt inom Labour efter partiets svaga resultat i förra veckans lokalval.