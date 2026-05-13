JP Morgan varnar för överreaktion – disciplin måste gälla

”Den största risken investerare står inför i dag är inte volatiliteten i sig – utan impulsen att överreagera på den”, skriver bankens strateger.

Missa inte: USA slarvade bort drömläget – nu växer skuldberget fritt. Realtid

Att retirera till sidlinjen i orostider kan visa sig vara det dyraste beslutet av alla, menar banken.

Fragmentering ritar om kartan

JP Morgan pekar på stängningen av Hormuzsundet som det största oljeutbudschocken sedan andra världskriget, men betonar att det inte är en isolerad händelse, utan en del av en strukturell omriktning av världsekonomin mot säkerhet och resiliens.

Läs även: Tysk storbank höjer prognos och skär ned. Dagens PS

Denna fragmentering har redan satt spår på börserna. Europeiska försvarsaktier dubblades under 2025, naturresursaktier steg med omkring 30 procent och guld har ökat med över 130 procent på tre år.

Framåt ser banken möjligheter i tillväxtmarknader, säkerhetsdrivna investeringar och så kallade national champions, bolag med strategisk betydelse för sina hemmaekonomier, ofta med politiskt stöd och tillgång till viktiga resurser.