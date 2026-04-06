Dela upp personal i elitstyrkor som löser problem på egen hand. Det är JP Morgan-vd:n Jamie Dimons recept på framgång.
JP Morgan-vd:n: Anställda ska arbeta som elitsoldater
Storbanken JP Morgan har en global organisation med över 300 000 anställda.
Trögrörligt? Nej, åtminstone inte enligt vd:n Jamie Dimon som har ett nytt sätt att strukturera företaget.
I sitt senaste aktieägarbrev lyfter Dimon fram att avgörande affärsbeslut och innovation ofta sker i mindre, fokuserade grupper snarare än i stora organisationer.
Ska kunna arbeta snabbare
Strategin innebär att komplexa problem bryts ned och tilldelas dedikerade team med tydligt mandat och fullt ansvar.
Tanken är att dessa grupper ska kunna arbeta snabbare och mer effektivt än bredare organisationer där uppgifter riskerar att bli en mindre del av varje medarbetares totala arbetsbörda.
”De team som behövs för att ta itu med dessa utmaningar bör vara små och ha befogenhet att fatta beslut och agera som Navy SEALs eller Delta Force”, skriver Dimon i sitt brev, enligt Fortune.
Synsättet speglar en bredare trend inom näringslivet där snabbhet, flexibilitet och tydligt ansvar blir allt viktigare, inte minst i takt med att teknikutvecklingen accelererar.
Små grupper kan vara bättre
Inom områden som artificiell intelligens och digitala tjänster krävs ofta snabba beslut och kontinuerlig anpassning, vilket gynnar mindre arbetsenheter.
Forskning ger visst stöd för modellen. Studier har visat att individers prestation tenderar att minska i större grupper, ett fenomen som brukar beskrivas som social maskning.
När ansvar delas mellan många kan den enskildes insats bli mindre tydlig, vilket påverkar både motivation och resultat.
Fler ledare inne på samma spår
Företag har länge försökt hantera detta genom olika organisationsmodeller. Ett ofta citerat exempel är Jeff Bezos, som införde en princip om att arbetsgrupper inte bör vara större än att de kan mättas med två pizzor, vilket The Guardian har skrivit om.
Även Mark Zuckerberg har betonat vikten av effektivare organisationer genom att minska hierarkier och kapa kostnader.
Utvecklingen förstärks ytterligare av framsteg inom AI. Nya verktyg gör det möjligt för mindre team att leverera resultat som tidigare krävde betydligt större resurser.
Samtidigt har flera bolag minskat sina personalstyrkor och ändå bibehållit eller ökat produktiviteten.
