JP Morgan-vd:n: Anställda ska arbeta som elitsoldater

Storbanken JP Morgan har en global organisation med över 300 000 anställda.

Trögrörligt? Nej, åtminstone inte enligt vd:n Jamie Dimon som har ett nytt sätt att strukturera företaget.

I sitt senaste aktieägarbrev lyfter Dimon fram att avgörande affärsbeslut och innovation ofta sker i mindre, fokuserade grupper snarare än i stora organisationer.

Ska kunna arbeta snabbare

Strategin innebär att komplexa problem bryts ned och tilldelas dedikerade team med tydligt mandat och fullt ansvar.

Tanken är att dessa grupper ska kunna arbeta snabbare och mer effektivt än bredare organisationer där uppgifter riskerar att bli en mindre del av varje medarbetares totala arbetsbörda.

”De team som behövs för att ta itu med dessa utmaningar bör vara små och ha befogenhet att fatta beslut och agera som Navy SEALs eller Delta Force”, skriver Dimon i sitt brev, enligt Fortune.

Synsättet speglar en bredare trend inom näringslivet där snabbhet, flexibilitet och tydligt ansvar blir allt viktigare, inte minst i takt med att teknikutvecklingen accelererar.