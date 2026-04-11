USA:s statsskuld blir bara större och större. Nu går JP Morgans vd Jamie Dimon och varnar för följderna om ingenting görs.
USA slarvade bort drömläget – nu växer skuldberget fritt
Den amerikanska statsskulden har passerat 39 biljoner dollar och räntekostnaderna överstiger nu 1 biljon dollar årligen.
Enligt JP Morgan-vd:n Jamie Dimon är utvecklingen ohållbar på sikt.
Han varnar för att USA riskerar att tvingas till krishantering om inga åtgärder vidtas i tid.
Skrevs aldrig in i lagen
Dimon pekar på att det tidigare funnits ett konkret tillfälle att bromsa skuldutvecklingen genom den så kallade Simpson-Bowles-kommissionen, som tillsattes under Barack Obamas administration.
Förslagen omfattade bland annat minskade offentliga utgifter, skattereformer och förändringar i sjukvårdssystemet. Trots brett stöd i policydebatten blev rekommendationerna aldrig lag.
En central utmaning är att en stor del av de federala utgifterna är låsta i obligatoriska program som Medicare, Medicaid och Social Security.
Behöver generera mycket tillväxt
Dessa poster utgör merparten av statens budget och begränsar utrymmet för snabba nedskärningar.
Samtidigt ligger det federala budgetunderskottet runt 6 procent av BNP, vilket är betydligt högre än de cirka 3 procent som flera oberoende budgetorganisationer anser vara hållbart, skriver Fortune.
Dimon framhåller att problemet inte nödvändigtvis handlar om skuldens absoluta storlek, utan om relationen mellan skuld och ekonomisk tillväxt.
USA:s skuldnivå motsvarar i dag drygt 120 procent av BNP, vilket innebär att tillväxttakten blir avgörande för att stabilisera utvecklingen.
Kan bli dyrare att låna
En högre tillväxt skulle kunna minska skuldandelen utan drastiska åtstramningar. Annars kan det bli problematiskt, menar Dimon.
”Jag tycker att vi borde jobba på det, men jag vet inte – och återigen, jag tror inte att någon kan förutsäga: Blir det ett verkligt problem om sex månader eller sex år? Jag vet inte. Jag vet att det kommer att bli ett problem, och sättet det skulle visa sig på är volatila marknader och räntor som stiger”, säger han till NPR.
Ett sådant scenario skulle kunna pressa finansieringskostnaderna ytterligare och försvåra statens upplåning.
Ser en stark ekonomi
Trots den allvarliga situationen ser Dimon fortsatt styrka i den amerikanska ekonomin.
Han betonar landets innovationskraft och menar att en mer tillväxtorienterad politik kan vara en viktig del av lösningen, vid sidan av budgetdisciplin.
Frågan om statsskulden har länge haft brett politiskt stöd i teorin, men konkreta reformer har uteblivit.
Både demokrater och republikaner har enligt bedömare saknat den politiska viljan att genomföra impopulära men nödvändiga åtgärder.
