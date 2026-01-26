Japans statsobligationer har alltid sett som säkra – och därför inte så lönsamma. Nu har det skett stora förändringar på det planet.
Japans ras kan skaka världens finansmarknader
Den japanska obligationsmarknaden har under den senaste tiden genomgått ett ovanligt kraftigt och snabbt fal.
Det väcker nu oro även utanför landets gränser.
Statsobligationer som länge betraktats som en av världens säkraste tillgångar ifrågasätts plötsligt av investerare, med potentiella följdeffekter på tusentals miljarder dollar globalt, skriver Dagens PS.
Högre volatilitet
Utvecklingen har accelererat i takt med att räntorna på japanska statsobligationer med långa löptider stigit till nivåer som tidigare sällan har skådats.
Räntor över fyra procent på de längsta obligationerna markerar ett tydligt brott med Japans långa period av extremt låga räntor, rapporterar Bloomberg.
Samtidigt har volatiliteten ökat både på räntemarknaden och i den japanska valutan.
Centralbanken har minskat sina köp
Bakgrunden är en kombination av flera faktorer. Inflationen har etablerat sig över Bank of Japans mål, vilket innebär ett historiskt skifte efter årtionden av mycket låga prisökningar.
Parallellt har centralbanken börjat dra tillbaka sitt omfattande stöd till obligationsmarknaden genom att minska sina köp, vilket gjort marknaden mer känslig för svängningar.
Detta sker samtidigt som den nya regeringen under premiärminister Sanae Takaichi signalerar en mer expansiv finanspolitik.
Har hög statsskuld
När centralbankens närvaro minskar har inte inhemska långsiktiga investerare fullt ut tagit över som stabiliserande kraft.
Resultatet har blivit sämre likviditet, särskilt i obligationer med lång löptid, där relativt små affärer nu kan ge stora prisrörelser.
Osäkerheten förstärks av Japans redan mycket höga statsskuld, som uppgår till omkring 230 procent av BNP, skriver CNBC.
Kan plocka hem kapitalet
Inför ett snabbt utlyst val i februari har både regering och opposition öppnat för ökade offentliga utgifter, vilket ökar investerarnas vaksamhet kring landets finanspolitiska hållbarhet.
Effekterna märks även internationellt. Stigande japanska räntor bidrar till uppåttryck på statsräntor i USA och Europa, samtidigt som japanska investerare kan lockas att ta hem kapital från utlandet.
Japanska institutioner förvaltar tillgångar värda flera biljoner dollar globalt, och ett ökat kapitalinflöde till hemlandet riskerar att pressa tillgångspriser internationellt.
