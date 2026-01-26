Japans ras kan skaka världens finansmarknader

Den japanska obligationsmarknaden har under den senaste tiden genomgått ett ovanligt kraftigt och snabbt fal.

Det väcker nu oro även utanför landets gränser.

Statsobligationer som länge betraktats som en av världens säkraste tillgångar ifrågasätts plötsligt av investerare, med potentiella följdeffekter på tusentals miljarder dollar globalt, skriver Dagens PS.

Högre volatilitet

Utvecklingen har accelererat i takt med att räntorna på japanska statsobligationer med långa löptider stigit till nivåer som tidigare sällan har skådats.

Räntor över fyra procent på de längsta obligationerna markerar ett tydligt brott med Japans långa period av extremt låga räntor, rapporterar Bloomberg.

Samtidigt har volatiliteten ökat både på räntemarknaden och i den japanska valutan.