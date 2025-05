Japans obligationsmarknad nära sammanbrott

Vägrar skattesänkningar

Bank of Japan (BOJ), som under flera år fungerat som marknadsstötdämpare genom massiva obligationsköp, har successivt minskat sitt stöd under ledning av guvernör Kazuo Ueda.

”Jag vill inte röra superlånga obligationer”, säger Ryoma Nagatomo, senior fondförvaltare på Norinchukin Zenkyoren Asset Management, till Bloomberg.

”Det enda som kan vända sentimentet är åtgärder från myndigheterna.”

Samtidigt är statsminister Shigeru Ishiba tydlig i sin vägran att stimulera ekonomin genom nya skattesänkningar.

”Vår statsfinansiella situation är utan tvekan extremt dålig, sämre än Greklands”, sa han enligt Bloomberg under ett framträdande i parlamentet på måndagen och varnade samtidigt för att ”finansiera skattesänkningar med nya statliga lån”.

Åtgärder krävs

Analytiker pekar på att den japanska obligationsmarknaden står inför en balansgång.

Frances Cheung på OCBC säger att den svaga 20-åriga auktionen påverkar hela den långa änden av obligationskurvan. Dessa resultat kommer också vägas in inför BOJ:s halvtidsutvärdering av sin åtstramningsstrategi i juni.

Enligt Reuters varnar JP Morgan i en analys för att det krävs ”någon form av åtgärd för att hindra ett sammanbrott på marknaden för superlånga obligationer” – särskilt om ytterligare finanspolitiska stimulanser eller kreditvärderingsnedgraderingar skulle tillkomma.

Bank of Japan har meddelat att man samlar in synpunkter från banker och investerare inför sitt penningpolitiska möte den 16–17 juni.

Flera deltagare har uppmanat centralbanken att pausa sina nedtrappningar av obligationsköp, särskilt för de längre löptiderna.

