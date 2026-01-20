20 jan. 2026

Efter bara tre månader vid makten – utlyser nyval

Sanae Takaichi vill ha nyval efter bara tre månader på posten som Japans premiärminister. (Foto: Rodrigo Reyes Marin /AP/TT
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Sanae Takaichi kallar till nyval bara tre månader efter att hon tillträtt som Japans första kvinnliga premiärminister. Beslutet är ett riskfyllt spel för att kapitalisera på höga popularitetssiffror innan ekonomiska och diplomatiska utmaningar hinner påverka väljarstödet.

Japans premiärminister Sanae Takaichi meddelade på måndagen att hon kommer att upplösa parlamentets underhus den 23 januari och utlysa val den 8 februari. Trots att mandatperioden löper till oktober 2028.

”Jag ställer min framtid som premiärminister på detta val. Jag vill att folket ska fatta ett direkt beslut om de kan anförtro landets styrning åt Sanae Takaichi”, sa hon vid en presskonferens enligt CNBC.

Höga personliga siffror – svagare parti

Beslutet kommer samtidigt som Takaichi åtnjuter historiskt höga popularitetssiffror.

Med ett starkare mandat hoppas Takaichi kunna förhandla enklare med både USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT)

Enligt en undersökning från den japanska public service-kanalen NHK ligger hennes stöd på 62 procent. Andra mätningar har visat siffror så höga som 78 procent.

Men det finns en tydlig klyfta mellan stödet för premiärministern och hennes parti. Liberal Democratic Party (LDP) har bara 29,7 procent i opinionsmätningarna.

Takaichi riskerar att förlora kritiska platser i parlamentet, vilket skulle kunna undergräva hennes försök att bli en transformativ och långvarig ledare, skriver New York Times.

Om LDP skulle drabbas av en stor förlust kan hon till och med förlora sitt jobb, även om analytiker bedömer det scenariot som osannolikt.

Hårfin majoritet i parlamentet

LDP styr tillsammans med sin junior-koalitionspartner Japan Innovation Party med en synnerligen knapp majoritet i underhuset.

Tillsammans har partierna 230 platser i den 456 platser stora kammaren, men med stöd från tre oberoende ledamöter har koalitionen endast en plats i marginal.

En starkare majoritet skulle ge Takaichi bättre möjligheter att driva igenom sin ekonomiska och säkerhetspolitiska agenda.

Men även ge henne ett starkare mandat i möten med utländska ledare, inklusive USA:s president Donald Trump. Enligt Sam Jochim, ekonom vid den schweiziska privatbanken EFG, kan ett möte mellan Takaichi och Trump äga rum så tidigt som i mars.

Förenad opposition utgör hot

Trots Takaichis popularitet varnar analytiker för att väljarstödet kanske inte översätts till vinster för LDP.

Den 16 januari bildade Constitutional Democratic Party of Japan, det största oppositionspartiet, en ny allians med Komeito, LDP:s tidigare koalitionspartner under 26 år, under namnet ”Centrist Reform Alliance”.

Tillsammans kontrollerar de 172 platser i underhuset.

”Hon tar en risk genom att utlysa detta val. Även om hon är en extremt populär premiärminister är hennes parti mindre populärt och möter en enad opposition”, säger Jochim till CNBC.

Norihiro Yamaguchi, Japanekonom vid Oxford Economics, påpekar att utan Komeitos organisatoriska stöd kan ett betydande antal LDP-kandidater få det svårt i valet.

Spänningar med Kina höjer insatserna

Jochim menar att Takaichi försöker kapitalisera på sin popularitet innan eskalerande spänningar med Kina börjar tynga det allmänna opinionsläget.

Peking har infört exportkontroller på produkter med dubbla användningsområden till Japan och avråder sina medborgare från att resa dit.

De diplomatiska relationerna försämrades efter att Takaichi i november sa i parlamentet att ett kinesiskt försök att ta Taiwan med våld skulle kunna leda till att Japans självförsvarsstyrkor intervenerar.

Flera analytiker tror att ekonomin sannolikt kommer att stå i centrum för extravalet. Väljarna söker efter garantier om att Takaichi kan ge lättnad från stigande priser och stillastående löner.

Vid måndagens presskonferens kallade Takaichi inflationen för en ”brådskande fråga”. Hon lovade också att fördubbla ansträngningarna för att lätta bördan för familjer.

JapanVal
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

