Efter bara tre månader vid makten – utlyser nyval

Japans premiärminister Sanae Takaichi meddelade på måndagen att hon kommer att upplösa parlamentets underhus den 23 januari och utlysa val den 8 februari. Trots att mandatperioden löper till oktober 2028.

”Jag ställer min framtid som premiärminister på detta val. Jag vill att folket ska fatta ett direkt beslut om de kan anförtro landets styrning åt Sanae Takaichi”, sa hon vid en presskonferens enligt CNBC.

Höga personliga siffror – svagare parti

Beslutet kommer samtidigt som Takaichi åtnjuter historiskt höga popularitetssiffror.

Med ett starkare mandat hoppas Takaichi kunna förhandla enklare med både USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT)

Enligt en undersökning från den japanska public service-kanalen NHK ligger hennes stöd på 62 procent. Andra mätningar har visat siffror så höga som 78 procent.

Men det finns en tydlig klyfta mellan stödet för premiärministern och hennes parti. Liberal Democratic Party (LDP) har bara 29,7 procent i opinionsmätningarna.

Takaichi riskerar att förlora kritiska platser i parlamentet, vilket skulle kunna undergräva hennes försök att bli en transformativ och långvarig ledare, skriver New York Times.

Om LDP skulle drabbas av en stor förlust kan hon till och med förlora sitt jobb, även om analytiker bedömer det scenariot som osannolikt.