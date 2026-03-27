Världens fjärde största ekonomi väljer väg

I vissa avseenden påminner deras ekonomiska situation om den svenska. Flera år utan någon märkbar tillväxt. Ett kraftigt USA-beroende som medför nya utmaningar. Behov av att snabbt upprätta ett eget försvar och bilda nya allianser.

Stora förändringar i omvärlden har även tvingas fram stora förändringar i Japan. Världens fjärde största ekonomi har presenterat sin väg för att navigera den nya världsekonomin.

Nytt USA tvingar fram ett nytt Japan

Förra veckan möttes Donald Trump och Japans premiärminister Sanae Takaichi i Vita huset. Ländernas viktiga samarbete var huvudämnet, även om medierapporteringen överskuggades av kriget i Mellanöstern.

Det landade bland annat i ett samarbetsavtal kring de kritiska råvaror som länderna behöver, men som Kina kontrollerar.

Men det blev också uppenbart att Japan står inför en situation som är mycket lik vår egen. Ett långt och ofta stabilt partnerskap med USA är ifrågasatt. Landets viktigaste exportmarknad är hotad och man behöver säkra nya allianser och en ny plan för att stärka ekonomin.

Den planen är presenterad och gör tydligt att det fortfarande finns mycket gemensamt mellan EU och Japan.

Sanae Takaichi, Japans premiärminister har fått ett starkt mandat efter det extra-insatta valet. (Foto: Keisuke Hosojima /AP/TT)