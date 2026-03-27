Världens fjärde största ekonomi har utmaningar som i många avseenden är identiska med Europas. Nu har man presenterat sin väg framåt.
Världens fjärde största ekonomi väljer väg
I vissa avseenden påminner deras ekonomiska situation om den svenska. Flera år utan någon märkbar tillväxt. Ett kraftigt USA-beroende som medför nya utmaningar. Behov av att snabbt upprätta ett eget försvar och bilda nya allianser.
Stora förändringar i omvärlden har även tvingas fram stora förändringar i Japan. Världens fjärde största ekonomi har presenterat sin väg för att navigera den nya världsekonomin.
Nytt USA tvingar fram ett nytt Japan
Förra veckan möttes Donald Trump och Japans premiärminister Sanae Takaichi i Vita huset. Ländernas viktiga samarbete var huvudämnet, även om medierapporteringen överskuggades av kriget i Mellanöstern.
Det landade bland annat i ett samarbetsavtal kring de kritiska råvaror som länderna behöver, men som Kina kontrollerar.
Men det blev också uppenbart att Japan står inför en situation som är mycket lik vår egen. Ett långt och ofta stabilt partnerskap med USA är ifrågasatt. Landets viktigaste exportmarknad är hotad och man behöver säkra nya allianser och en ny plan för att stärka ekonomin.
Den planen är presenterad och gör tydligt att det fortfarande finns mycket gemensamt mellan EU och Japan.
Från stimulans till struktur
Japans väg framåt markerar ett historiskt skifte i landets ekonomiska doktrin. Under decennier har debatten präglats av kortsiktiga finanspolitiska stimulanser för att motverka bristande efterfrågan.
Nu tvingar en snabbt åldrande befolkning och en krympande arbetskraft fram en ny strategi: att navigera i en utbudsbegränsad ekonomi, skriver Japan Times.
Premiärminister Takaichi kallar sin vision för en ”ansvarsfull proaktiv finanspolitik”, där målet är att göra Japan både ”starkt och rikt” genom att flytta fokus från akuta nödpaket till långsiktiga strukturreformer.
Tre pelare för förnyad styrka
Den japanska planen vilar, enligt Japan Times, på tre strategiska prioriteringar som syftar till att framtidssäkra nationens produktionsförmåga:
Säkring av humankapital: Japan lider av en akut brist på specialistkompetens inom AI, molntjänster och cybersäkerhet. Strategin innefattar därför massiva satsningar på omskolning av den befintliga arbetskraften samt en mer offensiv rekrytering av utländsk expertis.
Strategiska investeringar: Offentliga medel ska koncentreras till områden där Japan kan bygga varaktiga konkurrensfördelar, såsom avancerad halvledarteknik, industriell AI och nästa generations energisystem. För att möjliggöra detta införs ett flerårigt budgetramverk som separerar tillväxtinvesteringar från den löpande budgeten.
Generationell balans: För att bevara den sociala sammanhållningen och ekonomiska dynamiken planeras reformer av socialförsäkringssystemet. Syftet är att lätta på bördan för den yngre, arbetande befolkningen genom att i högre grad basera avgifter på faktiska tillgångar snarare än enbart ålder.
Utmaningar och risker
Vägen framåt är dock snårig, enligt en rapport från Deloitte. Samtidigt som regeringen lanserar ett stimulanspaket på 17,7 biljoner yen för att stötta hushåll mot inflation, driver centralbanken på med räntehöjningar.
I december 2025 höjdes styrräntan till 0,75 %, den högsta nivån på många år. Dragkampen mellan expansiv finanspolitik och stram penningpolitik skapar osäkerhet kring statsskuldens hållbarhet och yenens värde, samtidigt som exporten möter motvind från både amerikanska handelshinder och kinesisk konkurrens.