Det är Forbes som har räknat fram siffrorna, och de återges i en färsk genomgång i New York Post. Senast Forbes värderade honom så lågt var 1997. Så sent som 2021 var han världens 26:e rikaste person.

Bloomberg räknar annorlunda och kommer till en ännu lägre siffra. Enligt Bloomberg ligger förmögenheten nu på omkring 1,3 miljarder dollar.

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Carl Icahn, 90 år, blev känd som företagsplundrare på 1980-talet med uppköp av bland andra RJR Nabisco och flygbolaget TWA. Han styr fortfarande verksamheten själv.

Fel håll när börsen steg

Raset har skett samtidigt som Wall Street haft ett starkt femårsrally. Sedan november 2021 har S&P 500 stigit med mer än 50 procent, drivet av AI-boomen. Icahn har däremot satsat på att marknaden skulle falla.

Enligt NY Post föll hans privata fonder 43,8 procent fram till september, efter stora förluster på blankningar mot energiaktier och den breda marknaden.

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Nästan hela förmögenheten sitter i det börsnoterade investmentbolaget Icahn Enterprises, där Icahn äger runt 90 procent. Andelarna har rasat 56 procent bara under det här kvartalet.

Enligt bolagets kvartalsrapport, som publicerades den 3 november, blev det en förlust på 225 miljoner dollar under tredje kvartalet. Ett år tidigare var det en vinst på 287 miljoner dollar. Under årets första nio månader landade förlusten på drygt 1 miljard dollar.

Bolaget delar ändå ut 50 cent per andel för kvartalet. Det är den 86:e utdelningen i rad sedan 2005. Med en kurs på 2,73 dollar vid tisdagens stängning, enligt HedgeCo, motsvarar det en årlig direktavkastning på över 70 procent.