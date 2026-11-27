Aktivistinvesteraren Carl Icahns förmögenhet har krympt från 24,6 till 1,7 miljarder dollar på fem år. Hans investmentbolag redovisar miljardförluster och kan inte garantera att ett obligationslån på 1,4 miljarder dollar går att refinansiera.
Han var världens 26:e rikaste – nu har legendaren förlorat 93 procent
Det är Forbes som har räknat fram siffrorna, och de återges i en färsk genomgång i New York Post. Senast Forbes värderade honom så lågt var 1997. Så sent som 2021 var han världens 26:e rikaste person.
Bloomberg räknar annorlunda och kommer till en ännu lägre siffra. Enligt Bloomberg ligger förmögenheten nu på omkring 1,3 miljarder dollar.
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Carl Icahn, 90 år, blev känd som företagsplundrare på 1980-talet med uppköp av bland andra RJR Nabisco och flygbolaget TWA. Han styr fortfarande verksamheten själv.
Fel håll när börsen steg
Raset har skett samtidigt som Wall Street haft ett starkt femårsrally. Sedan november 2021 har S&P 500 stigit med mer än 50 procent, drivet av AI-boomen. Icahn har däremot satsat på att marknaden skulle falla.
Enligt NY Post föll hans privata fonder 43,8 procent fram till september, efter stora förluster på blankningar mot energiaktier och den breda marknaden.
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Nästan hela förmögenheten sitter i det börsnoterade investmentbolaget Icahn Enterprises, där Icahn äger runt 90 procent. Andelarna har rasat 56 procent bara under det här kvartalet.
Enligt bolagets kvartalsrapport, som publicerades den 3 november, blev det en förlust på 225 miljoner dollar under tredje kvartalet. Ett år tidigare var det en vinst på 287 miljoner dollar. Under årets första nio månader landade förlusten på drygt 1 miljard dollar.
Bolaget delar ändå ut 50 cent per andel för kvartalet. Det är den 86:e utdelningen i rad sedan 2005. Med en kurs på 2,73 dollar vid tisdagens stängning, enligt HedgeCo, motsvarar det en årlig direktavkastning på över 70 procent.
Räntan har mer än fördubblats
Icahn Enterprises har obligationer på omkring 4,4 miljarder dollar utestående. Av dem förfaller 1,4 miljarder dollar i maj 2027.
I kvartalsrapporten skriver bolaget att det inte finns någon garanti för att lånet kan refinansieras på acceptabla villkor, eller över huvud taget. Samtidigt bedömer ledningen att likviditeten räcker för att klara åtagandena det kommande året.
Investerarna verkar inte övertygade. Räntan på majobligationerna har stigit från 6 till över 14 procent på tre månader. För vissa obligationer som förfaller 2029 ligger den över 30 procent, enligt NY Post.
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Under sommaren sålde bolaget bildelskedjan Pep Boys för omkring 700 miljoner dollar. Bolaget har dock varnat för att fler snabba försäljningar kan leda till stora förluster.
Raffinaderibolaget CVR Energy står för ungefär hälften av värdet i Icahn Enterprises. Aktien har rasat runt 40 procent sedan bolaget i november gick med på att köpa två raffinaderier till.
Lånen kostade Caesars-affären
Icahns egen ekonomi är tätt sammankopplad med bolagets. Han har pantsatt sina andelar för personliga lån på omkring 1,3 miljarder dollar.
Lånen har redan kostat honom affärer. Tidigare i år sa kasinojätten Caesars nej till hans bud, trots att han erbjöd 3 dollar mer per aktie än konkurrenten Tilman Fertitta. Styrelsen var orolig för hans lån och finansiering, skriver NY Post.
Icahns problem började på allvar i maj 2023. Då anklagade blankaren Hindenburg Research Icahn Enterprises för att ha en ”ponzi-liknande” struktur. Bolagets aktie rasade och amerikanska åklagare inledde en utredning. Icahn förlorade över 10 miljarder dollar på en dag, rapporterade Dagens PS.
Två månader senare la han om lånen för att slippa margin call. År 2024 betalade Icahn och bolaget 2 miljoner dollar för att göra upp med finansinspektionen SEC om lån som inte hade redovisats, utan att erkänna eller förneka något fel. Aktien har aldrig återhämtat sig.
Hans gamla ärkerival Bill Ackman, som Icahn i en tv-sänd gräl 2013 kallade ”en stor förlorare”, är i dag värd 9,2 miljarder dollar. Det är mer än fem gånger så mycket som Icahn.