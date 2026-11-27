Merparten, cirka 52 miljoner euro, är goodwill i den offentligt finansierade delen av segmentet Portfolio Businesses. Det är den verksamhet där Terveystalo bedriver vård på uppdrag av finska välfärdsområden.

Enligt bolaget beror nedskrivningen på nya långsiktiga antaganden om tillväxt och lönsamhet i outsourcingaffären. Efter nedskrivningen finns omkring 89 miljoner euro kvar i goodwill i enheten.

Läs även: Volkswagen siktar på nio procents marginal trots prognosras. Dagens PS

Resterande cirka 7 miljoner euro gäller andra tillgångar. Det handlar främst om digitala system som används i Finland och Sverige och som ska ersättas av AI-baserade verktyg för kundrelationer enligt koncernens nya strategi, men också om nyttjanderätter för vissa lokaler i Finland. Bolaget anger inte hur mycket av beloppet som avser Sverige.

Nedskrivningarna bokförs under fjärde kvartalet och sänker kvartalets nettoresultat med omkring 58 miljoner euro. Enligt Terveystalo påverkas varken kassaflödet, lånevillkoren eller prognosen för 2026.

”Attendoköpet har misslyckats”

Roni Peuranheimo, analytiker på Inderes, skriver i en analyskommentar på fredagen att nedskrivningarna gör att koncernens rapporterade nettoresultat för helåret hamnar nära noll. Hans tidigare prognos låg på 58 miljoner euro.

Missa inte: Volkswagens ägare sätter ner foten: Besparingarna måste gå snabbare. Realtid

ANNONS

Peuranheimo ser nedskrivningen som en fortsättning på de 84 miljoner euro som skrevs ned i samma enhet i december 2023. Den gången gällde det framför allt förvärvet av Attendos finska vårdverksamhet 2018. Två så stora nedskrivningar visar enligt analytikern att Attendoaffären har misslyckats.

Han lyfter också fram den digitala delen. Beloppet är litet, men enligt Peuranheimo visar det hur svårt det är att värdera vissa digitala investeringar när tekniken snabbt blir omodern i AI-skiftet.