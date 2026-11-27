Finländska vårdjätten Terveystalo gör nedskrivningar på omkring 59 miljoner euro. Huvuddelen gäller finsk offentligt finansierad vård, men även digitala tillgångar i Sverige och Finland skrivs ned. Svenska Feelgood redovisade ett justerat rörelseresultat på minus 3,1 miljoner euro under årets första nio månader.
Feelgoods ägare skriver ned 59 miljoner euro
Merparten, cirka 52 miljoner euro, är goodwill i den offentligt finansierade delen av segmentet Portfolio Businesses. Det är den verksamhet där Terveystalo bedriver vård på uppdrag av finska välfärdsområden.
Enligt bolaget beror nedskrivningen på nya långsiktiga antaganden om tillväxt och lönsamhet i outsourcingaffären. Efter nedskrivningen finns omkring 89 miljoner euro kvar i goodwill i enheten.
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Resterande cirka 7 miljoner euro gäller andra tillgångar. Det handlar främst om digitala system som används i Finland och Sverige och som ska ersättas av AI-baserade verktyg för kundrelationer enligt koncernens nya strategi, men också om nyttjanderätter för vissa lokaler i Finland. Bolaget anger inte hur mycket av beloppet som avser Sverige.
Nedskrivningarna bokförs under fjärde kvartalet och sänker kvartalets nettoresultat med omkring 58 miljoner euro. Enligt Terveystalo påverkas varken kassaflödet, lånevillkoren eller prognosen för 2026.
”Attendoköpet har misslyckats”
Roni Peuranheimo, analytiker på Inderes, skriver i en analyskommentar på fredagen att nedskrivningarna gör att koncernens rapporterade nettoresultat för helåret hamnar nära noll. Hans tidigare prognos låg på 58 miljoner euro.
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Peuranheimo ser nedskrivningen som en fortsättning på de 84 miljoner euro som skrevs ned i samma enhet i december 2023. Den gången gällde det framför allt förvärvet av Attendos finska vårdverksamhet 2018. Två så stora nedskrivningar visar enligt analytikern att Attendoaffären har misslyckats.
Han lyfter också fram den digitala delen. Beloppet är litet, men enligt Peuranheimo visar det hur svårt det är att värdera vissa digitala investeringar när tekniken snabbt blir omodern i AI-skiftet.
Tappar intäkter i Sverige
Terveystalo köpte Feelgood 2021. Enligt delårsrapporten minskade det svenska segmentets intäkter med 2,2 procent till 53,3 miljoner euro under januari–september. Det justerade rörelseresultatet var minus 3,1 miljoner euro. Det är något bättre än minus 3,4 miljoner euro samma period i fjol, eftersom besparingarna i ett effektiviseringsprogram som avslutades vid årsskiftet vägde upp de lägre intäkterna.
Tredje kvartalet var svagare. Intäkterna sjönk till 13,2 miljoner euro, mot 13,5 miljoner ett år tidigare, och det justerade rörelseresultatet blev minus 2,7 miljoner euro.
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Den justerade rörelsemarginalen var minus 20,7 procent. Bolaget förklarar nedgången med utgångna avtal och svag efterfrågan. Kunderna har varit försiktiga med att köpa företagshälsovård, medan efterfrågan på rehabilitering vid skadligt bruk har varit stabilare.
På sin webbplats uppger Feelgood i dag att man har omkring 5 000 kundorganisationer med cirka en miljon anställda, ungefär 700 medarbetare och 120 orter. I ett pressmeddelande i juni 2024 angav bolaget 8 000 kunder med 1,1 miljoner anställda och 152 orter.
Svagheten syns trots att arbetsgivarna har ekonomiska skäl att satsa på förebyggande hälsoarbete.
Realtid har tidigare i år rapporterat att sjukfrånvaron minskat två år i rad. Samtidigt uppger nästan sex av tio chefer att företagshälsovården sällan eller aldrig får vara med i det förebyggande arbetet. Feelgoods egen jobbhälsorapport visade 2024 att anställda under 30 år har dubbelt så mycket upprepad korttidsfrånvaro som äldre.
Två sänkta prognoser
Det har varit ett tungt år för hela koncernen. Terveystalo har sänkt sin resultatprognos två gånger, i juli och i oktober. Nu väntas ett justerat rörelseresultat för helåret på 110–120 miljoner euro, jämfört med 156,3 miljoner euro 2025.
Enligt Inderes genomgång av tredje kvartalet räknar bolaget med att volymerna inom företagshälsovård börjar växa igen först under första kvartalet 2027.
Terveystalo presenterar sitt bokslut den 12 februari 2027.