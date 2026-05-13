Rysslands oljeexporter ökar – trots ukrainska attacker

Rysslands exportintäkter från olja ökade för andra månaden i rad i april, enligt Internationella energirådets senaste månadsrapport.

De totala intäkterna från export av råolja och oljeprodukter uppgick till motsvarande cirka 205 miljarder kronor i april, en mindre ökning jämfört med mars.

Jämfört med samma månad året före steg intäkterna däremot mycket kraftigt.

Har lättat på sanktionerna

Uppgången kommer trots att landets oljeproduktion samtidigt minskade kraftigt efter återkommande ukrainska drönarangrepp mot raffinaderier och annan energiinfrastruktur.

Bakom utvecklingen ligger bland annat fortsatt oro kring sjöfarten genom Hormuzsundet, som är en av världens viktigaste transportleder för olja, skriver The Moscow Times.

Samtidigt har USA tillfälligt lättat på vissa sanktioner mot rysk olja som transporteras till havs, vilket enligt energirådet har påverkat handelsflödena.

Rysslands oljeproduktion sjönk med omkring 460 000 fat per dag jämfört med april året före. Den genomsnittliga produktionen låg på 8,8 miljoner fat per dag under månaden.