USA har lättat på sanktionerna kring rysk olja på grund av Iran-krisen. Det avspeglar sig nu i siffrorna.
Rysslands oljeexporter ökar – trots ukrainska attacker
Rysslands exportintäkter från olja ökade för andra månaden i rad i april, enligt Internationella energirådets senaste månadsrapport.
De totala intäkterna från export av råolja och oljeprodukter uppgick till motsvarande cirka 205 miljarder kronor i april, en mindre ökning jämfört med mars.
Jämfört med samma månad året före steg intäkterna däremot mycket kraftigt.
Har lättat på sanktionerna
Uppgången kommer trots att landets oljeproduktion samtidigt minskade kraftigt efter återkommande ukrainska drönarangrepp mot raffinaderier och annan energiinfrastruktur.
Bakom utvecklingen ligger bland annat fortsatt oro kring sjöfarten genom Hormuzsundet, som är en av världens viktigaste transportleder för olja, skriver The Moscow Times.
Samtidigt har USA tillfälligt lättat på vissa sanktioner mot rysk olja som transporteras till havs, vilket enligt energirådet har påverkat handelsflödena.
Rysslands oljeproduktion sjönk med omkring 460 000 fat per dag jämfört med april året före. Den genomsnittliga produktionen låg på 8,8 miljoner fat per dag under månaden.
Skadats vid attacker
Även den totala exportvolymen minskade något i april och uppgick till drygt sju miljoner fat per dag.
Särskilt tydlig var nedgången för raffinerade oljeprodukter. Exporten inom det området föll till den lägsta nivån som hittills registrerats enligt energirådet.
Minskningen förklaras dels av ett ryskt exportförbud för bensin, dels av lägre kapacitet vid flera raffinaderier efter ukrainska attacker.
Stoppat verksamheten
Under de senaste månaderna har Ukraina intensifierat angreppen mot rysk oljeinfrastruktur i syfte att minska Kremls energirelaterade inkomster.
Enligt uppgifter till nyhetsbyrån Reuters har ett raffinaderi i Permregionen, som drivs av oljebolaget Lukoil, helt stoppat sin verksamhet efter en attack tidigare i maj. Reparationsarbetet väntas ta flera veckor.
Anläggningen bearbetade omkring 250 000 fat olja per dag under förra året.
Efterfrågan tros minska
Internationella energirådet varnar samtidigt för att den globala efterfrågan på olja väntas minska under nästa år till följd av fortsatta störningar kring Hormuzsundet.
Bedömningen är att oljepriserna kan bli mer svängiga inför sommarens period med högre efterfrågan.
Det är fortfarande oklart om USA kommer att förlänga undantaget från sanktionerna mot rysk oljehandel när den nuvarande tidsfristen löper ut senare i veckan.
Läs mer: Indien chockhöjer tullarna på guld och silver. Dagens PS