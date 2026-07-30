Unga amerikaner väljer bort aktier – satsar på ovanliga metoder

Unga förmögna amerikaner vänder ryggen åt aktiemarknaden.

Istället satsar man på alternativa investeringar som guld, fastigheter, kryptovalutor och onoterade bolag.

Det visar en ny undersökning från Bank of America, som pekar på ett tydligt generationsskifte i hur stora förmögenheter förvaltas.

Betydligt mindre traditionella

Bland personer mellan 21 och 43 år med tillgångar på minst 3 miljoner dollar utgör aktier i genomsnitt bara en fjärdedel av portföljen, skriver Moneywise.

Bland äldre förmögna investerare är motsvarande andel mer än dubbelt så hög, omkring 55 procent.

Undersökningen visar också att 93 procent av de yngre miljonärerna planerar att öka sina investeringar i alternativa tillgångar under de kommande åren.

En stor majoritet anser att det inte längre går att skapa en överavkastning genom att enbart investera i aktier och obligationer.

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