Börsen har varit ett klassiskt sätt att investera sina pengar på i årtionden. Men när unga rika amerikaner ska investera sin förmögenhet väljer de andra områden.
Unga amerikaner väljer bort aktier – satsar på ovanliga metoder
Unga förmögna amerikaner vänder ryggen åt aktiemarknaden.
Istället satsar man på alternativa investeringar som guld, fastigheter, kryptovalutor och onoterade bolag.
Det visar en ny undersökning från Bank of America, som pekar på ett tydligt generationsskifte i hur stora förmögenheter förvaltas.
Betydligt mindre traditionella
Bland personer mellan 21 och 43 år med tillgångar på minst 3 miljoner dollar utgör aktier i genomsnitt bara en fjärdedel av portföljen, skriver Moneywise.
Bland äldre förmögna investerare är motsvarande andel mer än dubbelt så hög, omkring 55 procent.
Undersökningen visar också att 93 procent av de yngre miljonärerna planerar att öka sina investeringar i alternativa tillgångar under de kommande åren.
En stor majoritet anser att det inte längre går att skapa en överavkastning genom att enbart investera i aktier och obligationer.
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Fastigheter lockar
Guld hör till de mest efterfrågade tillgångarna. Nästan hälften av de yngre investerarna äger redan fysiskt guld och lika många uppger att de är intresserade av att göra det.
Det stigande intresset sammanfaller med att guldpriset nått rekordnivåer efter flera år av ekonomisk och geopolitisk osäkerhet.
Fastigheter är ett annat område som lockar kapital. Drygt tre av tio unga förmögna investerare bedömer att fastigheter erbjuder de bästa tillväxtmöjligheterna.
Intresset omfattar både traditionella investeringar i hyresfastigheter och nya modeller där investerare kan köpa mindre andelar i bostäder genom digitala plattformar.
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Finns ovanliga alternativ
Även kryptovalutor fortsätter att vinna mark bland yngre investerare. De har i genomsnitt 15 procent av sina portföljer placerade i digitala tillgångar, jämfört med endast 2 procent bland äldre investerare.
Nästan tre av tio ser kryptovalutor som den mest lovande tillgångsklassen för framtida värdetillväxt.
Konst och private equity lyfts också fram som attraktiva alternativ.
Konst ses som ett sätt att diversifiera portföljen och har historiskt gett konkurrenskraftig avkastning under längre tidsperioder, medan investeringar i onoterade bolag lockar med möjligheten till högre avkastning än börsnoterade aktier.
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